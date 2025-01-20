Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками

Кримінал
68
Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками
Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб у заволодінні коштами акціонерного товариства в особливо великих розмірах. До оборудки причетні службові особи підприємства, підконтрольного підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Компанія забезпечує розподіл газу споживачам усіх форм власності та населенню на території Волинської області.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Читайте також
Слідство встановило, що службові особи акціонерного товариства впродовж 3 років здійснювали роботи із встановлення лічильників газу для населення, уклавши договори із підрядними організаціями.
Один із договорів було укладено із приватним підприємством, яке планувало встановити 1181 побутовий лічильник. Однак роботи виконані не були, а вартість по їх встановленню в сумі понад 1,27 млн грн було включено до актів виконаних робіт. Акціонерне товариство — розподільник газу провело розрахунки по договору підряду у повному обсязі.
Читайте також
Таким чином згадані особи умисними діями завдали збитки компанії в сумі понад 1,27 млн грн.
Одній зі службових осіб детективи вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.