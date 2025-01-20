Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками — Finance.ua

Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками Сьогодні 19:49 — Кримінал

Працівників компанії Фірташа викрили на махінаціях із газовими лічильниками

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб у заволодінні коштами акціонерного товариства в особливо великих розмірах. До оборудки причетні службові особи підприємства, підконтрольного підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Компанія забезпечує розподіл газу споживачам усіх форм власності та населенню на території Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що службові особи акціонерного товариства впродовж 3 років здійснювали роботи із встановлення лічильників газу для населення, уклавши договори із підрядними організаціями.

Один із договорів було укладено із приватним підприємством, яке планувало встановити 1181 побутовий лічильник. Однак роботи виконані не були, а вартість по їх встановленню в сумі понад 1,27 млн грн було включено до актів виконаних робіт. Акціонерне товариство — розподільник газу провело розрахунки по договору підряду у повному обсязі.

Таким чином згадані особи умисними діями завдали збитки компанії в сумі понад 1,27 млн грн.

Одній зі службових осіб детективи вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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