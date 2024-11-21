Британія визнала Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції — Finance.ua

Британія визнала Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції Сьогодні 16:13 — Фондовий ринок

Британія визнала Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Санкції запроваджуються на підставі того, що Фірташ «є або був залучений до відповідальності за серйозну корупцію або участь у ній».

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Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного присвоєння майна газотранспортної мережі України, зазначено у повідомленні.

Також Британія ввела санкції проти дружини Дмитра Фірташа — Лади Фірташ — на підставі того, що вона була «залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції».

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Зазначається, що Лада Фірташ отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка Дмитра Фірташа та пов’язана з особою, яка залучена або була залучена до серйозної корупції, а саме з її чоловіком Дмитром Фірташем, зазначено у повідомленні.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на пересування.

Економічна Правда За матеріалами:

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