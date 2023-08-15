Активи Фірташа на понад 7 мільярдів арештували — Finance.ua

Активи Фірташа на понад 7 мільярдів арештували Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

Активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,4 млрд грн були арештовані, а ще три очільники облгазів підконтрольної йому групи РГК отримали повідомлення про підозру.

Щодо арештів, йдеться про голову правління АТ «Криворіжгаз», якого підозрюють у завданні збитків державі у понад 202 млн грн, голову правління АТ «Волиньгаз», якого підозрюють у завданні збитків у понад 130 млн, та голову правління АТ «Чернігівгаз» — майже 220 млн грн.

Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України. ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК) загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Для покриття витрат компанії за відібраний газ облгази перераховували кошти на підконтрольне Фірташу підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу. Таким чином посадовці облгазів «виводили» кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб українців, кажуть в БЕБ. Далі ці кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.

Правоохоронці стверджують, що отримали докази того, як Фірташ надавав вказівки керівникам облгазів, докази зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати схему.

Наразі у справі щодо розкрадання газу з української газотранспортної системи (ГТС) облгазами РГК повідомлення про підозру отримали вже 15 осіб. Зокрема — сам Фірташ, 11 керівників облгазів та два керівники РГК, а також директор товариства. Під вартою перебувають 6 очільників облгазів. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Економічна Правда За матеріалами:

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