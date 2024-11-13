Управитель «облгазів Фірташа» зобов’язався сплатити більше 500 млн грн — Finance.ua

Управитель «облгазів Фірташа» зобов’язався сплатити більше 500 млн грн Вчора 15:33 — Казна та Політика

Управитель «облгазів Фірташа» зобов’язався сплатити більше 500 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало додатковий договір з АТ «Чорноморнафтогаз» щодо управління 26 облгазами, які належать Дмитру Фірташу.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що наприкінці червня 2024 року рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було скасовано арешт на «облгази Фірташа», однак потім арешт було поновлено.

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Дума уточнила, що підписання додаткового договору з управителем — продовження процесу управління цим арештованим активом.

Крім того, за результатами 2022 року управитель — АТ «Чорноморнафтогаз» — сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління активами, що свідчить про ефективність управління та виконання фінансових зобов’язань.

Також, управитель гарантував сплатити більше 500 млн гривень від управління зазначеними активами у 2023 році.

«Діяльність АРМА, спрямована на трансформацію та оптимізацію управління активами, підкреслює важливість інститутів, які працюють в інтересах держави, забезпечуючи транспарентність, ефективність та фінансову відповідальність», — підсумувала Дума.

Зауважимо, «Група Нафтогаз» управляє корпоративними правами АТ «Чорноморнафтогаз», яке раніше управлялося «Регіональною газовою компанією», афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа.

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