АРМА звинуватило компанію «Нафтогазу» в недоплаті доходів від управління облгазами Фірташа — Finance.ua
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АРМА звинуватило компанію «Нафтогазу» в недоплаті доходів від управління облгазами Фірташа

Казна та Політика
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АРМА звинуватило компанію «Нафтогазу» в недоплаті доходів від управління облгазами Фірташа
АРМА звинуватило компанію «Нафтогазу» в недоплаті доходів від управління облгазами Фірташа
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зобов’язало АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем («облгазів Фірташа»), додатково сплатити до державного бюджету 611 000 грн.
Про це повідомляється на сайті АРМА.
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Така претензія до управителя виникла у АРМА за результатами першого півріччі 2024 року.
Крім того, управитель не визнав факту порушення та відмовився добровільно сплатити кошти до бюджету.
У відповідь на це АРМА винесло обов’язковий до виконання Припис управителю.
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АРМА наголошує, що невиконання Припису може призвести до адміністративної відповідальності та інших законних заходів.
Варто зазначити, що лише у 2024 році за повідомленнями АРМА було порушено дві кримінальні справи щодо управителів активів.
За матеріалами:
Finance.ua
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