Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА — Finance.ua
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Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА

Казна та Політика
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Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА
Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА
Іноземний бізнес може брати участь в конкурсах Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з відбору управителя.
Про це повідомляє голова Агентства Олена Дума.
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За її словами, АРМА врегульовала питання з Мінекономіки для іноземних інвесторів.
«Обовʼязок мати реєстрацію в Україні у іноземного бізнесу тепер постає виключно після перемоги іноземним субʼєктом в конкурсі», — розповіла голова АРМА.
В Агентстві виникло питання щодо отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки про можливість надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни, що аналогічні українським.
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«Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але і створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни», — вважають в АРМА.
За матеріалами:
Економічна Правда
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