Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА — Finance.ua

Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА Сьогодні 15:31 — Казна та Політика

Іноземному бізнесу дозволили брати участь у конкурсах АРМА

Іноземний бізнес може брати участь в конкурсах Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з відбору управителя.

Про це повідомляє голова Агентства Олена Дума.

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За її словами, АРМА врегульовала питання з Мінекономіки для іноземних інвесторів.

«Обовʼязок мати реєстрацію в Україні у іноземного бізнесу тепер постає виключно після перемоги іноземним субʼєктом в конкурсі», — розповіла голова АРМА.

В Агентстві виникло питання щодо отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки про можливість надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни, що аналогічні українським.

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«Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але і створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни», — вважають в АРМА.

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