Розшук незаконних активів: АРМА отримує інформацію від 69 банків — Finance.ua
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Розшук незаконних активів: АРМА отримує інформацію від 69 банків

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Інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), надають 69 банківських установ.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», — йдеться в повідомленні.
У нацагентстві зазначили, що за підсумками першого кварталу цього року до 69 банків було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», агентство може отримати дані щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку та код банку контрагента тощо.
Як повідомлялося, у березні Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукало понад 4,4 тисячі одиниць майна та виявило активи підсанкційних осіб на суму близько ₴1,27 мільярда.
За матеріалами:
Укрінформ
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