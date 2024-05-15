Зеленський підписав закон, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту — Finance.ua
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Зеленський підписав закон, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту
Зеленський підписав закон, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту
14 травня президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт № 10 397, згідно з яким Агентство з розшуку та менеджменту активів має право купувати військові облігації за арештовану валюту.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
«Закон про можливість АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту підписано президентом України! Саме завдяки такій державницькій позиції Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету — арештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність України», — написала вона.
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Дума додає, що найближчим часом АРМА планує закупити військові облігації на майже $40 млн.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько 15 мільйонів доларів США. Прийняття цього законопроекту створить умови для додаткового залучення коштів до державного бюджету та економіки України.
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До цього часу агентство могло розміщувати іноземну валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%. Згідно з даними Олени Думи, на рахунках агентства знаходилося близько $20 млн та 8 млн євро.
Закон також вимагає, щоб мінімум 20% коштів залишалися доступними на рахунках для оперативного управління, що забезпечує фінансову гнучкість і можливість швидкого повернення коштів власникам у випадках, коли арешт майна скасовується.
За матеріалами:
Діло
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