Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ Сьогодні 09:37 — Казна та Політика

Тримачі українських єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною — ЗМІ, Фото: picture alliance

Група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже з 2025 року.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Йдеться, зокрема, про інвесторів, що володіють приблизно п’ятою частиною непогашених єврооблігацій України орієнтовно на суму $20 млрд.

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Нещодавно ця група сформувала комітет і найняла юристів з Weil Gotshal & Manges та банкірів з PJT Partners PJT для ведення переговорів щодо сплати відсотків.

Зазначається, що основна мета полягає у тому, щоб Україна, яка нещодавно отримала близько $60 млрд допомоги від США, відновила виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

«Без угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні, що заплямує її репутацію серед інвесторів і ускладнить можливість отримання нових запозичень», — пише The Wall Street Journal.

Представники Міжнародного валютного фонду та деякі члени групи власників облігацій обговорили цю тему в квітні, під час зустрічі у Вашингтоні.

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Тоді зазначалося, що загальний обсяг списання боргу з приватного сектору може виявитися більшим, ніж зараз показують ринки облігацій, зазначає видання.

За даними AdvantageData, українські облігації торгуються на рівні від 25 до 35 центів за долар, що означає втрати в розмірі $15 млрд. Видання нагадує, що коли власники облігацій погодилися на «дворічні боргові канікули» у 2022 році, існувала думка, що війна може швидко закінчитися.

Тепер власники облігацій сподіваються отримати до $500 млн у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу.

«Вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на подальше списання боргу пізніше. Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу», — пише WSJ.

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Зазначається, що МВФ і ще кілька країн G-7 допоки не підтримують цю ідею. Водночас вони припускають, що можуть підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть менших відсоткових виплат від України в період до 2027 року — за ставками, нижчими за ринкові.

«Дехто вважає, що Україна не захоче відновлювати нормальний графік погашення боргу до 2027 року. Якщо угода буде досягнута, вона може бути фінансово вигідною для інвесторів, які купили українські облігації за вигідними цінами», — резюмує WSJ.

УНІАН За матеріалами:

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