Invest Talk Summit 2024: на які питання готують відповіді експерти з інвестування — Finance.ua

Invest Talk Summit 2024: на які питання готують відповіді експерти з інвестування Сьогодні 15:53

Invest Talk Summit 2024: на які питання готують відповіді експерти з інвестування

У Києві 18 травня відбудеться найочікуваніша подія для інвесторів Invest Talk Summit. Учасники зможуть дізнатися з перших вуст найважливішу інформацію про актуальні та дієві інвестиційні стратегії, а також про те, як ефективно вкладати свої заощадження у 2024 році.

Про що говортимуть на Invest Talk Summit

Експерти у галузі інвестування поділяться своїми знаннями у кількох форматах. Це будуть як доповіді на визначену тему, терміном у півгодини, так і більш ґрунтовні дискусії з кількома учасниками, до яких зможуть долучитися і гості заходу.

Серед спікерів саміту цьогоріч будуть:

Андрій Усенко — співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт. Експерт знає все про інвестування в сільськогосподарські землі та про те, як примножувати капітал, інвестуючи в аграрний сектор України. Його доповідь на саміті буде на тему «Фонди колективного інвестування».

Антон Дзюба — CEO & Co-Founder DOUBLETOP. Спікер зосередиться на способах заробітку на криптовалюті, а його тема звучатиме наступним чином: «Криптотренди 2024: на що звертати увагу, як створити збалансований портфель».

Роман Кушнір — засновник Школи розвитку SPE. Експерт має 10-річний досвід запуску та ведення бізнесів, а також консультував понад 250 компаній щодо систематизації та оптимізації бізнесу​. На Invest Talk Summit його тема буде такою «42 крипто показника для вашого криптопортфелю, який поб'є ринок».

Євгеній Тригубченко — інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету. Інвестиції на фондовому ринку мають свої особливості. Тож експерт присвятить доповідь темі «Найкращі ETF на 2024 рік!» та поділиться інсайдами щодо того, куди вкладати кошти у 2024 році з мінімальними ризиками.

Олександр Чорний — співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest. Експерт аграрного бізнесу та практикуючий адвокат. Спікер розкаже про інвестування у новий для українців актив — сільськогосподарські землі, адже компанія Zeminvest працює саме у цьому напрямку.

Детальніше про суть її роботи ми розповідали у спецпроєкті на сайті «Мінфін». Тема доповіді Олександра Чорного на Invest Talk Summit — «Інвестиція в с/г землю — невтрачений шанс».

На учасників інвестиційної конференції також чекає дискусія на тему «У пошуках золотої ніші: куди вигідно інвестувати сьогодні?»

У межах дискусії спікери разом з гостями саміту шукатимуть відповіді на питання щодо напрямків, які матимуть успіх до та після перемоги України у війні з рф. Також говоритимуть про технологічні інновації та їх вплив на ринки. Особливий фокус буде зосереджений на сталих інвестиціях, а також на інвестуванні в творчість, предмети розкоші, золота та різноманітні новітні напрямки. Також експерти пояснять, як шукати активи з великим потенціалом зростання та назвуть ТОП 10 критеріїв для цього.

Спікерами дискусії будуть Олег Котанкін — підприємець, інвестор з 10-річним досвідом, волонтер, учасник українських та міжнародних бізнес-спільнот, спікер самітів і благодійних форумів в Україні та ЄС, а також Іван Компан — фінансист, засновник First Kyiv Investment Club.

Модератор — Павло Бойко, Influencer року на Інвестиційному ринку, який цьогоріч здобув 2 місце на премії FinAwards.

Хто може прийти на Invest Talk Summit

Участь у саміті стане знахідкою для тих, хто шукає безпрограшні варіанти для інвестування у 2024 році. До того ж цьогоріч конференція збере разом як досвідчених експертів з питань інвестування у найпопулярніші активи, так і молодих експертів, які просувають незвичні, але надійні та сильні стратегії інвестування.

Долучитися до заходу можна офлайн та онлайн. Всі, хто придбають квитки, будуть включені у розіграш особливих призів, який відбудеться у день саміту за допомогою сервісу Random.org:

три офлайн-учасники отримають безкоштовно один з курсів Академії Мінфін на вибір;

три онлайн-учасники отримають доступ до інтенсиву «Антикризові інвестиції».

Квитки можна придбати на сайті конференції . А для тих, хто збирається відвідати захід у компанії партнерів, колег чи друзів діятиме приємний бонус — можливість отримати від 10 до 20% знижки на квитки.

З проведенням саміту допомагали

Організувати таку важливу для українських інвесторів подію було б неможливо без наших надійних партнерів. Серед них Gold Partner Біржовий університет. Діяльність компанії спрямована на те, щоб зробити більш зрозумілими для українців процеси інвестування через інструменти фондового ринку.

Також серед спонсорів:

платформа FIREkit, яка стане в нагоді усім, хто хоче контролювати свої інвестиції та краще розуміти дохідність інвестиційного портфеля та окремих активів;

телестудія TV-7 production, яка займається створенням промороликів для бізнесу.

авторський Youtube-канал про фінанси Романа Кошовського Goals on fire;

компанія Zeminvest, яка спеціалізується на супроводі інвесторів у придбанні земельних ділянок;

група компаній AccessFinance, яка прагне розвивати фінансовий сектор України відповідно до найкращих світових стандартів та практик.

Організатори Invest Talk Summit — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні партнерам за допомогу з проведенням цьогорічної конференції.

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