Банки-банкрути в Україні виводитимуть з ринку за новими правилами: що зміниться з 2027 року

З 3 січня 2027 року в Україні зміниться процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Нові правила дозволять залучати до врегулювання однієї установи кількох інвесторів і поєднувати різні способи передачі її активів та зобов’язань. Це має розширити можливості для збереження банківського бізнесу та посилити захист вкладників і кредиторів.

Зміни передбачені Законом № 4962-IX. Про їхні наслідки розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Вікторія Степанець.

Як зміниться процедура виведення банків з ринку

Нині, крім ліквідації банку, передбачено три основні варіанти врегулювання його неплатоспроможності:

продаж банку повністю — інвестор отримує готовий бізнес із клієнтами та мережею;

створення перехідного банку — нова установа перебирає на себе ключові функції проблемного банку, а згодом її продають новому власнику;

передача активів і зобов’язань іншому банку (P&A — приймаюча установа отримує визначені активи та зобов’язання неплатоспроможного банку.

Новий закон дозволить поєднувати ці інструменти в межах однієї процедури. Наприклад, активи та зобов’язання можна буде передати одному банку, а акції проблемної установи продати іншому інвестору. Вибір схеми залежатиме від цілей і зацікавленості потенційних покупців.

Також передбачено можливість повторно проводити відкритий конкурс на врегулювання банку. Попередньо кваліфіковані потенційні інвестори отримають більше часу для ознайомлення з інформацією про установу.

Крім того, закон усуває перешкоди для застосування механізму bail-in, за якого зобов’язання банку перед акціонерами та пов’язаними з ним особами можуть припинятися або конвертуватися в акції. Це дозволить використовувати такий інструмент, якщо є інвестор, зацікавлений у придбанні банку.

Що це означає для вкладників, банків та інвесторів

Розширення інструментів врегулювання має створити умови для збільшення кількості угод із передачі активів і зобов’язань іншим банкам замість ліквідації установ, кажуть у ФГВФО.

Залучення більшої кількості потенційних інвесторів може посилити конкуренцію між ними. Це, своєю чергою, створить передумови для вигідніших умов для вкладників і кредиторів.

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Для чинних банків такі угоди стануть можливістю швидше розширювати клієнтську базу та масштабувати бізнес. Інвестори ж зможуть отримати більше варіантів для виходу на банківський ринок.

Водночас нові правила розширюють можливості для врегулювання неплатоспроможності, але самі по собі не гарантують, що кожен проблемний банк вдасться продати або передати іншій установі.