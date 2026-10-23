Україна та ще дві країни підписали меморандум про перевірку походження зерна

Україна, Велика Британія та Латвія підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері перевірки походження зерна для протидії незаконному вивезенню української агропродукції з тимчасово окупованих територій.

Документ підписано 21 жовтня 2026 року, він передбачає впровадження Схеми верифікації зерна (Grain Verification Scheme, GVS), яка дозволить науковими методами встановлювати географічне походження сільськогосподарської продукції.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Основою нової системи стане використання ізотопного та хімічного аналізу, за допомогою якого можна визначати характерні особливості продукції залежно від регіону її вирощування. Отримані результати порівнюватимуть з еталонною базою даних, що містить зразки сільськогосподарських культур із підтвердженим походженням. Перевірка охоплюватиме чотири основні культури: пшеницю, кукурудзу, ячмінь і насіння соняшнику.

Що передбачається

Меморандум передбачає надання уповноваженим органам доступу до системи GVS, обмін науковими даними та координацію роботи спеціалізованих лабораторій. Країни також визначать відповідальних представників, проводитимуть регулярні технічні консультації та узгоджуватимуть дії у випадках виявлення підозрілих партій агропродукції. Такий механізм дозволить отримувати науково обґрунтовані докази можливого незаконного походження зерна.

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За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, головним завданням співпраці є недопущення продажу викраденої української агропродукції на світових ринках під виглядом товару законного походження. Використання наукових методів перевірки має посилити доказову базу для виявлення незаконних поставок і забезпечити ефективнішу взаємодію міжнародних партнерів у боротьбі з такою торгівлею.

Особливе значення нова система може мати для контролю зернових потоків, що проходять транзитом через балтійські порти. Раніше Україна, Латвія та Велика Британія обговорювали можливість перевірки походження зерна на цих маршрутах.

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