0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та ще дві країни підписали меморандум про перевірку походження зерна

Аграрний ринок
39
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Україна та ще дві країни підписали меморандум про перевірку походження зерна
Україна та ще дві країни підписали меморандум про перевірку походження зерна
Україна, Велика Британія та Латвія підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері перевірки походження зерна для протидії незаконному вивезенню української агропродукції з тимчасово окупованих територій.
Документ підписано 21 жовтня 2026 року, він передбачає впровадження Схеми верифікації зерна (Grain Verification Scheme, GVS), яка дозволить науковими методами встановлювати географічне походження сільськогосподарської продукції.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Читайте також
Основою нової системи стане використання ізотопного та хімічного аналізу, за допомогою якого можна визначати характерні особливості продукції залежно від регіону її вирощування. Отримані результати порівнюватимуть з еталонною базою даних, що містить зразки сільськогосподарських культур із підтвердженим походженням. Перевірка охоплюватиме чотири основні культури: пшеницю, кукурудзу, ячмінь і насіння соняшнику.

Що передбачається

Меморандум передбачає надання уповноваженим органам доступу до системи GVS, обмін науковими даними та координацію роботи спеціалізованих лабораторій. Країни також визначать відповідальних представників, проводитимуть регулярні технічні консультації та узгоджуватимуть дії у випадках виявлення підозрілих партій агропродукції. Такий механізм дозволить отримувати науково обґрунтовані докази можливого незаконного походження зерна.
Читайте також
За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, головним завданням співпраці є недопущення продажу викраденої української агропродукції на світових ринках під виглядом товару законного походження. Використання наукових методів перевірки має посилити доказову базу для виявлення незаконних поставок і забезпечити ефективнішу взаємодію міжнародних партнерів у боротьбі з такою торгівлею.
Особливе значення нова система може мати для контролю зернових потоків, що проходять транзитом через балтійські порти. Раніше Україна, Латвія та Велика Британія обговорювали можливість перевірки походження зерна на цих маршрутах.
Читайте також
Запровадження механізму GVS створить додаткові інструменти для виявлення продукції з тимчасово окупованих українських територій та підвищення прозорості міжнародної торгівлі зерновими й олійними культурами.
За матеріалами:
ukragroconsult
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems