Вирощувати малину в Україні стало дорожче: витрати зросли вдвічі за шість років

У 2026 році експортна ціна замороженої малини в євро була на 11% вищою, ніж у 2021 році

В Україні за останні шість років собівартість вирощування малини на гектарі подвоїлася, тоді як реальна експортна ціна замороженої ягоди досі не повернулася до рівня 2021 року. Найбільше на зростання витрат вплинули подорожчання робочої сили та енергоресурсів.

Про це повідомляє EastFruit із посиланням на Асоціацію «Ягідництво України».

Упродовж 2020−2026 років українські виробники малини працювали в умовах значних коливань експортних цін, девальвації гривні та зростання вартості виробничих ресурсів.

Аналітики галузевої асоціації проаналізували зміни експортних і внутрішніх цін, валютного курсу та вартості основних складових виробництва, а також розрахували модельну собівартість вирощування ягоди.

Як змінилася експортна ціна малини

За результатами дослідження, у 2026 році експортна ціна замороженої малини в євро була на 11% вищою, ніж у 2021 році. Однак після врахування інфляції її реальна вартість виявилася на 9% нижчою.

Водночас із 2020 року курс євро до гривні зріс на 67%, що суттєво змінило гривневий еквівалент експортної виручки.

Витрати виробників найбільше зросли через подорожчання праці та пального. Зокрема, у 2021−2026 роках середня заробітна плата збільшилася на 109%, а дизельне пальне подорожчало майже втричі. Саме зростання оплати праці стало головним чинником підвищення собівартості виробництва малини.