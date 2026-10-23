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На кордоні утворилися черги з зерновозів

Аграрний ринок
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На кордоні утворилися черги з зерновозів
На кордоні утворилися черги з зерновозів
Активне вивезення нового врожаю на експорт створює додатковий попит на транспорт: на окремих напрямках вантажівки чекають на перетин кордону до восьми діб, найбільші черги утворилися на польському кордоні.
Про це пише Latifundist.com.
Зокрема, як повідомили виданню в «Укрвантаж Агро», на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» очікують 1363 завантажені та 2098 порожніх вантажівок, на «Краківець-Корчова» — 1562 вантажівки, а на «Рава-Руська-Хребенне» — 1472. На пункті пропуску «Порубне — Сірет» у черзі стоять ще 1033 вантажівки.
Через тривалі простої на кордоні перевізники не можуть швидко повертати машини до роботи та виконувати нові рейси. Це ще більше загострює дефіцит транспорту, особливо на довгих маршрутах.
Минулого тижня найбільше зерна автомобілями везли до Одеської області. Основні потоки йшли з Чернігівської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської, Харківської та Київської областей.
На заході країни активними залишалися маршрути з Рівненської області до Хмельницької, із Хмельницької до Львівської та з Чернігівської до Львівської.
Також цього тижня ставки на автомобільні перевезення зерна зросли на всіх маршрутах, говориться у публікації Найбільше подорожчали довгі рейси — до 15%. Серед головних причин — дорожче дизельне пальне, дефіцит водіїв і зерновозів, а також великі черги на кордоні.
Автоперевізники зазначають, що на вартість перевезень також впливають російські атаки та безпекові ризики. Через них доводиться змінювати маршрути й долати більші відстані.
За матеріалами:
Finance.ua
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