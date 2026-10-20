Земля для УБД: що варто зробити вже зараз

Земля для УБД: що варто знати

В Україні для учасників бойових дій законом передбачені пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на їхнє першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Проте під час воєнного стану діють суттєві обмеження на безоплатну приватизацію державних і комунальних земель.

Розглянемо, які норми землі передбачені для УБД, як відбувається процедура безоплатної передачі ділянок та що можна зробити у поточному році.

Які земельні ділянки можуть отримати УБД

В Земельному кодексі України максимальні розміри земельних ділянок для безоплатного отримання встановлюються відповідно до цільового призначення.

Для громадян передбачені наступні норми:

для будівництва гаража — до 0,01 га;

для будівництва та подальшого обслуговування житлового будинку і господарських будівель — до 0,10 га в містах, до 0,15 га в селищах та до 0,25 га в селах;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для ведення сільського господарства — до 2 га;

для садівництва — до 0,12 га.

Зауважимо, що це не гарантована площа ділянки, а максимальна норма її безоплатного передавання.

Фактично ж отримання землі визначається, зокрема, наявністю відповідних пропозицій. А спеціальна пільга УБД (передбачена законом про статус ветеранів війни) полягає у першочерговому відведенні землі для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Як УБД можуть оформити земельну ділянку

У звичайних умовах українці, які планують отримати землю з комунальної або державної власності, звертаються до відповідного органу місцевого самоврядування або виконавчої влади з клопотанням.

У ньому зазначають орієнтовний розмір та цільове призначення земельної ділянки, додають графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування, документи, що посвідчують особу та підтверджують її відповідне право.

Як УБД можуть оформити земельну ділянку

Зазначимо, що залежно від конкретної ситуації та виду землі можуть знадобитися і додаткові документи.

Далі орган влади у загальному порядку розглядає клопотання та виносить рішення або про дозвіл на розроблення документації із землеустрою, або про мотивовану відмову.

Далі (якщо перешкод немає) відбувається процедура розроблення та погодження документації, формування земельної ділянки, її держреєстрація та оформлення права власності.

Які зміни діють 2026 року через воєнний стан

Головним обмеженням для УБД стало не скасування права на землю, а заборона на його реалізацію щодо більшості комунальних та державних ділянок.

В розділі Х (п. 27) Земельного Кодексу України зазначено, що під час дії воєнного стану безоплатна передача державних та комунальних земель у приватну власність, а також розроблення будь-якої відповідної документації та надання дозволів заборонені.

Окремо в Держгеокадастрі роз’яснюють, що заборона стосується і формування нової земельної ділянки в межах безоплатної приватизації. Тобто під час дії воєнного стану визначити площу, межі та зареєструвати таку ділянку в Державному земельному кадастрі для подальшого безоплатного передавання неможливо.

Коли заборона не застосовується: ключові винятки

Законом передбачені винятки із загальної заборони. Зокрема, зазначені обмеження не поширюються на безоплатне передавання в приватну власність земельних ділянок власникам вже розташованих на них будівель та споруд.

Також виняток стосується громадян України, яким земельну ділянку передали у користування до 1 січня 2002 року (до набрання чинності Земельним кодексом України).

Тобто, ситуація людини, яка вже користується конкретною земельною ділянкою або ж має на ній нерухомість, може кардинально відрізнятися від ситуації заявника, який хоче отримати нову ділянку з земель комунальної чи державної власності.

Які землі не можна приватизувати

Окрім обмежень, пов’язаних із воєнним станом, законом передбачений спеціальний правовий режим для окремих категорій земель. Так, для них можуть діяти обмеження або заборони щодо передавання у приватну власність, зокрема залежно від їхнього цільового призначення та статусу.

Тому навіть після припинення дії воєнного стану можливість приватизації конкретної ділянки залежатиме від її правового режиму та вимог законодавства.

Що можна зробити УБД 2026 року

Попри чинну заборону, підготовку до реалізації права власності на землю можна здійснювати вже зараз.

Першочергово, радимо:

Перевірити документи, що підтверджують статус учасника бойових дій. Визначити бажане цільове призначення ділянки. З’ясувати, чи використовувалося раніше право на безоплатну приватизацію за потрібним видом землі.

Не завадить звернутися до відповідної територіальної громади щодо інформації про вподобані земельні ділянки та отримати письмову відповідь. Її та підтвердження подання звернень радимо зберігати.

Водночас, поки діє воєнний стан, подавати документи для запуску забороненої процедури безоплатної приватизації нової державної чи комунальної землі просто немає сенсу.

Таким чином, 2026 року для УБД зберігається передбачене законодавством право на безоплатне отримання земельних ділянок, але більшість процедур через воєнний стан заблоковані.

Окремо уряд врегулював особливості формування та державної реєстрації земельних ділянок із житловими будинками на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також на ТОТ (постанова КМУ № 140 від 5 лютого 2026 року).