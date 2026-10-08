У України закінчуються квоти на експорт цукру та меду до ЄС

Станом на 1 жовтня 2026 року суттєво змінилася ситуація з ліцензійними квотами на продукцію птахівництва та яйця. Із початком четвертого кварталу відкрився останній квартальний обсяг квот на 2026 рік, який за основними позиціями майже повністю розподілили між заявниками.

Найбільше у вересні зріс розподіл квот на молочні товари.

Зокрема, за знежиреним молоком і вершками у порошку в новому етапі розподілили ще 2,23 тис. тонн. Загальний обсяг використаної квоти досяг 10,8 тис. тонн, або 70,2% річного ліміту. За молоком та згущеним молоком додатково розподілили 0,81 тис. тонн. Сукупний показник сягнув 4,86 тис. тонн, або 32,4% річної квоти.

За вершковим маслом та іншими молочними жирами суттєвих змін не відбулося — використано близько 1,12 тис. тонн, або 16,1% річного обсягу.