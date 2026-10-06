Аграрії залучили майже 52 млрд грн доступних кредитів

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2026 році.
На сьогодні 7 551 агропідприємство залучило 51,92 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах.
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Найактивніше програмою «5−7-9%» скористалися у таких регіонах:
Одеська область — 7,23 млрд грн залучили для 934 агропідприємств.
Київська область — 4,9 млрд грн для 622 агропідприємств.
Вінницька область — 4,85 млрд грн для 835 агропідприємств.
Кіровоградська область — 4,80 млрд грн для 897 агропідприємств.
Харківська область — 3,62 млрд грн для 452 агропідприємств.
Загалом з початку року 13 104 агропідприємства залучили понад 121,46 млрд грн кредитних ресурсів за всіма програмами фінансування.
У 2025 році 15 574 агрогосподарства отримали 131,47 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. За державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» було профінансовано 7 978 господарств на суму 53,76 млрд грн.
Програма «Доступні кредити 5−7-9%» спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається за процентними ставками згідно з умовами програми та чинними кредитними договорами.
Раніше ми писали, скільки заробляє агробізнес в Україні. Попри повномасштабну війну, український агробізнес продовжує розширюватися: за січень-серпень 2026 року зареєстрували 853 нові агрокомпанії, тоді як 262 припинили роботу. Нині в Україні працюють 82 954 компанії агросектору. Таким чином, на кожну закриту агрокомпанію у 2026 році припадає понад три нові.