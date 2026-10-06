0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аграрії залучили майже 52 млрд грн доступних кредитів

Кредит&Депозит
23
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Аграрії залучили майже 52 млрд грн доступних кредитів
Аграрії залучили майже 52 млрд грн доступних кредитів
Програма «Доступні кредити 5−7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2026 році.
На сьогодні 7 551 агропідприємство залучило 51,92 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах.
Найактивніше програмою «5−7-9%» скористалися у таких регіонах:
  • Одеська область — 7,23 млрд грн залучили для 934 агропідприємств.
  • Київська область — 4,9 млрд грн для 622 агропідприємств.
  • Вінницька область — 4,85 млрд грн для 835 агропідприємств.
  • Кіровоградська область — 4,80 млрд грн для 897 агропідприємств.
  • Харківська область — 3,62 млрд грн для 452 агропідприємств.
Загалом з початку року 13 104 агропідприємства залучили понад 121,46 млрд грн кредитних ресурсів за всіма програмами фінансування.
У 2025 році 15 574 агрогосподарства отримали 131,47 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. За державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» було профінансовано 7 978 господарств на суму 53,76 млрд грн.
Читайте також
Програма «Доступні кредити 5−7-9%» спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається за процентними ставками згідно з умовами програми та чинними кредитними договорами.
Раніше ми писали, скільки заробляє агробізнес в Україні. Попри повномасштабну війну, український агробізнес продовжує розширюватися: за січень-серпень 2026 року зареєстрували 853 нові агрокомпанії, тоді як 262 припинили роботу. Нині в Україні працюють 82 954 компанії агросектору. Таким чином, на кожну закриту агрокомпанію у 2026 році припадає понад три нові.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems