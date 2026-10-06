Аграрії залучили майже 52 млрд грн доступних кредитів

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2026 році.

На сьогодні 7 551 агропідприємство залучило 51,92 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах.

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Найактивніше програмою «5−7-9%» скористалися у таких регіонах:

Одеська область — 7,23 млрд грн залучили для 934 агропідприємств.

Київська область — 4,9 млрд грн для 622 агропідприємств.

Вінницька область — 4,85 млрд грн для 835 агропідприємств.

Кіровоградська область — 4,80 млрд грн для 897 агропідприємств.

Харківська область — 3,62 млрд грн для 452 агропідприємств.

Загалом з початку року 13 104 агропідприємства залучили понад 121,46 млрд грн кредитних ресурсів за всіма програмами фінансування.

У 2025 році 15 574 агрогосподарства отримали 131,47 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. За державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» було профінансовано 7 978 господарств на суму 53,76 млрд грн.

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Програма «Доступні кредити 5−7-9%» спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається за процентними ставками згідно з умовами програми та чинними кредитними договорами.