Скільки заробляє агробізнес в Україні (інфографіка)

Попри повномасштабну війну, український агробізнес продовжує розширюватися: за січень-серпень 2026 року зареєстрували 853 нові агрокомпанії, тоді як 262 припинили роботу. Нині в Україні працюють 82 954 компанії агросектору.

Таким чином, на кожну закриту агрокомпанію у 2026 році припадає понад три нові.

Про це свідчить статистика Опендатабот

Агрокомпанії збільшили виторг, але прибуток скоротився

За перше півріччя 2026 року фінансову звітність подали 5 800 агрокомпаній — на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Для коректного порівняння у динаміці дослідники взяли 5 389 компаній, які звітували за обидва періоди.

Серед них прибутковими були 66%. Водночас кількість таких компаній за рік скоротилася на 8%, тоді як збиткових побільшало.

Сукупний виторг компаній зріс на 19% — із 375,79 млрд грн у першому півріччі 2025 року до 448,35 млрд грн за аналогічний період 2026-го.

Водночас сукупний чистий прибуток зменшився на 19% і становив 66,1 млрд грн.

Найбільший виторг серед компаній, які подали звітність, отримала Вінницька птахофабрика — 37,47 млрд грн за перше півріччя. За рік її виторг збільшився на 10,66 млрд грн, або майже на 40%.

До найбільших за виторгом також увійшли:

Миронівська птахофабрика — 16,35 млрд грн;

Лебединський насіннєвий завод — 13,37 млрд грн;

Дружба-Нова — 5,66 млрд грн;

Зернопродукт МХП — 5,19 млрд грн;

Оріль-Лідер — 5,11 млрд грн;

Енселко Агро — 4,99 млрд грн;

Старинська птахофабрика — 4,35 млрд грн;

Байєр Насіння — 4,11 млрд грн;

Інтербізнес — 3,92 млрд грн.

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Найбільше в абсолютному значенні виторг за рік наростила Вінницька птахофабрика — на 10,66 млрд грн. Лебединський насіннєвий завод збільшив показник на 4,03 млрд грн, Миронівська птахофабрика — на 3,55 млрд грн, а Енселко Агро — на 2,8 млрд грн.

Які фінансово-промислові групи мають найбільший агровиторг

228 агрокомпаній, які звітували в обох досліджуваних періодах, входять до 33 фінансово-промислових груп.

Найбільший сукупний виторг агрокомпаній серед них за перше півріччя 2026 року припав на:

МХП — 73,79 млрд грн;

Кернел — 18,36 млрд грн;

SP Advisors — 17,82 млрд грн;

Агропросперіс — 7,12 млрд грн;

Епіцентр — 6,39 млрд грн.

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Йдеться саме про сукупний виторг агрокомпаній, які входять до відповідних груп і подали звітність за обидва досліджувані періоди, а не про фінансові результати всієї ФПГ.

Серед груп із виторгом агрокомпаній від 1 млрд грн найбільше у відсотковому значенні зріс показник Укрпромінвесту — на 69%, або на 2,11 млрд грн.

У Кернела виторг агрокомпаній збільшився на 49% (+6,07 млрд грн), в OKKO Group — на 41% (+613 млн грн), в Агропросперісу — на 30% (+1,64 млрд грн), а в SP Advisors — на 28% (+3,92 млрд грн).