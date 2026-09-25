Туреччина активізувала переговори щодо зернового коридору

Туреччина активізувала дипломатичні зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі. Це питання вже обговорили з Україною, і, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Київ позитивно відреагував на ініціативу.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на брифінгу для журналістів у Нью-Йорку, пише TRT Haber.

Туреччина хоче відновити безпеку судноплавства

«Чорне море не є фронтом цієї війни і ніколи не повинно ним стати», — заявив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що під час переговорів зі сторонами Туреччина наголошує на необхідності відновлення безпеки судноплавства. За його словами, це має забезпечити продовольчу безпеку та запобігти поширенню війни.

Туреччина чітко заявила, що не приймає атак на торговельні судна в Чорному морі, хто б їх не здійснював, і чекає від сторін відповідальної поведінки.

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«Ми знову активізували зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки», — зазначив голова Туреччини.

За його словами, він ще раз обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, і «відповідь, яку я дістав від нього, була позитивною».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Україна та ЄС домовились про спільні кроки для захисту зернового коридору в Чорному морі, який намагається зірвати росія.