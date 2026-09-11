Як власнику забрати землю з оренди і розірвати договір Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок Земельні паї

Розірвати договір оренди землі не завжди можна просто за бажанням власника. Порядок дій залежить від умов самого договору, підстав для його припинення та того, чи готовий орендар погодитися на розірвання. Юристи радять спочатку перевірити документи й зафіксувати всі обставини, які можуть мати значення у разі спору.

Із посиланням на юридично-землевпорядну компанію «Земельний фонд України» розповідаємо деталі.

Спочатку перевірте договір

За словами фахівців, перш за все власнику варто уважно ознайомитися з договором оренди землі. У ньому можуть бути прописані додаткові умови, підстави та конкретний порядок припинення або дострокового розірвання договору.

Особливу увагу юристи радять звернути на розділ про розірвання. Там можуть бути визначені підстави, порядок дій, строки повідомлення іншої сторони та можливі наслідки для орендодавця й орендаря.

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Також необхідно перевірити, чи не завершився строк дії договору. У деяких випадках після його закінчення він може бути поновлений, зокрема з урахуванням особливостей законодавства, яке діє під час воєнного стану.

Окремо варто проаналізувати виконання обов’язків обома сторонами. Якщо орендар порушував умови договору, такі порушення за певних обставин можуть стати підставою для дострокового розірвання.

Зберіть документи та спробуйте домовитися

Юристи радять зберігати всі документи, які стосуються договору та його припинення. Це сам договір, листування з орендарем, повідомлення, документи про можливі порушення, поштові квитанції та підтвердження відправлення чи отримання документів.

Якщо виник спір, важливими також будуть процесуальні документи та інші докази.

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Перед зверненням до суду фахівці радять спробувати вирішити питання шляхом переговорів.

Власнику варто повідомити орендаря про причини, через які він хоче припинити договірні відносини, та запропонувати розірвати договір за взаємною згодою. Бажано зробити це письмово.

Якщо договором передбачене обов’язкове письмове повідомлення про намір його розірвати, необхідно дотриматися визначених у ньому строків та способу направлення. Наприклад, повідомлення можна надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення, якщо такий спосіб відповідає умовам договору.

У документі варто чітко зазначити причини розірвання та послатися на відповідні положення договору або законодавства. Копію повідомлення і підтвердження його відправлення чи вручення потрібно зберегти.

Якщо орендар порушує умови

Якщо домовитися не вдалося, а підставою для розірвання є порушення договору орендарем, необхідно належно підтвердити такі обставини.

За словами юристів, доказами можуть бути документи, фотографії, відеозаписи, банківські виписки, акти, листування, показання свідків та інші матеріали — залежно від конкретної ситуації.

Наприклад, докази можуть підтверджувати несплату орендної плати, неналежне використання земельної ділянки або погіршення її стану.

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У складних випадках фахівці радять звернутися до юриста, який спеціалізується на земельному праві. Він може перевірити договір, оцінити наявність законних підстав для розірвання та правильність дотримання процедури.

Також юрист може допомогти підготувати повідомлення та інші документи, а за необхідності — позовну заяву та представляти інтереси власника під час переговорів або в суді.

Якщо домовитися не вдалося

Якщо орендар не погоджується на добровільне розірвання договору, але передбачені договором або законом підстави для цього є, спір може бути вирішений у судовому порядку.

Юристи звертають увагу, що судовий процес може потребувати додаткового часу та витрат. Для звернення до суду необхідно підготувати позовну заяву про розірвання договору оренди землі відповідно до вимог процесуального законодавства.