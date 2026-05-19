Попит на землю переважає її пропозицію — експерти Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

Попит на землю переважає її пропозицію — експерти

Наразі одним із найстабільніших активів під час війни в Україні є земля. Тому, власне, інвестори все частіше дивляться саме в її бік.

Про її особливості, попит та привабливість під час щорічної конференції Invest Talk Summit розповіли співзасновник «Першого земельного інвестиційного фонду» сервісу земельних інвестицій Zeminvest та маркету землі Доброзем — Олександр Чорний та експерт із земельних інвестицій, інвестор Фонду Ґрунтовно та ZemliaUA — Сергій Крамаренко.

Спікери перш за все наголосили: навіть під час повномасштабної війни земля не лише зберігає свою вартість, а й дорожчає.

«Земля показала себе, як один із найперспективніших активів під час війни», — зазначив Олександр Чорний.

До речі, співзасновник «Першого земельного інвестиційного фонду» сервісу земельних інвестицій Zeminvest підкреслив, що наразі вартість землі зростає швидше, ніж вартість оренди. Як зазначив Чорний, тих, хто бажає купити землю все ще більше, ніж тих, хто бажає її продати. За його словами, наразі ця тенденція зберігається.

З ним погодився його колега — Сергій Крамаренко.

«Земля — один із найпривабливіших активів на сьогодні, вона має сформований ринок, який є доволі великим, адже йдеться про мільярди або навіть десятки мільярдів щорічного обороту».

Крамаренко також наголосив, що земля має дуже високу ліквідність та істотно краще захищена порівняно з іншими інвестиційними продуктами, навіть попри війну. Також інвестор Фонду Ґрунтовно та ZemliaUA підкреслив той факт, що цей актив має дуже зрозумілу дохідність з валютною прив’язкою та з величезним потенціалом для його зростання.

Окремо Крамаренко звернув увагу на важливість диверсифікації землі. Він наголосив, що бажано мати активи в кількох областях, щоб у разі непередбачуваних ситуацій фонд та інвестор зазнали мінімальних втрат. Експерт навів приклад: людина, яка володіла землями лише в Сумській області, через повномасштабне вторгнення зазнала значних фінансових втрат.

Якщо говорити про фонди, то, як зазначив Крамаренко, їхніми головними плюсами є: диверсифікація, можливість виходу з активу швидше та невеликими сумами. Він додав, що фонд — пасивна історія для інвестора. Тобто, коли керуючий компанії робить за нього конкретні функції з певною земельною ділянкою.

Наостанок спікери надали свої прогнози щодо того, наскільки може зрости земля в центральній Україні протягом наступних трьох років. Так, Олександр Чорний вважає, що за цей час вона коштуватиме в тому регіоні близько 6 тис. доларів за 1 га.

Щодо прогнозу ціни за три роки, то цифра Чорного майже співпала з тим, що сказав Сергій Крамаренко. Зокрема, він вважає, що вартість землі в центральній Україні 2029 року становитиме 6500 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.