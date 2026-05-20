У КМДА прокоментували підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті

Запропонований столичною владою тариф у 30 гривень за одну поїздку в громадському транспорті не є економічно обґрунтованим, проте наближений до цього.
Про це в коментарі Суспільному сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний.
«На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф на проїзд значно вищий. Чому 30 гривень — ця цифра врахована і наближена до економічного розрахунку», — зазначив посадовець.

На чому базується запропонований тариф

За словами Підгайного, запропонована вартість перевезення пасажирів базується на затратній частині 2025 року.
«Дали розрахунки підприємства і вже відштовхувались від вартості з прибутком і амортизацією і вийшли на компромісну і реалістичну ціну», — каже директор Департаменту транспортної інфраструктури.
Підгайний нагадав, що тариф на проїзд в громадському транспорті у Києві не переглядали з 2018 року.
«Але спонукало те, що у нас було стрімке підняття (цін. — Ред.) паливно-мастильних матеріалів, і електроенергії, і середньої заробітної плати, дуже велике навантаження на бюджет. І необхідно було зменшити це навантаження з урахуванням того, що є інші потреби на підготовку до зими міста Києва, де є дуже велике навантаження на бюджет», — зазначив посадовець.

Для кого проїзд буде безкоштовним

Він додав, що для пільговиків проїзд в столичному транспорті залишатиметься безоплатним, студенти платитимуть лише половину вартості квитка, а учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.
Також, за його словами, передбачена новація — пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Що відомо про нові тарифи на проїзд у Києві

Раніше Finance.ua писав, що 18 травня у КМДА опублікували проєкт тарифів на проїзд у комунальному транспорті: вартість разової поїздки пропонують встановити на рівні 30 гривень.
Запровадити нові тарифи хочуть з 15 липня 2026 року.
Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку.
За матеріалами:
suspilne.media
