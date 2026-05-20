У Києві одна поїздка за проїзним коштуватиме від 23 грн

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок

Пасажири, які регулярно користуються міським громадським транспортом у Києві, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками. У межах такого проїзного вартість однієї поїздки становитиме від 23,29 грн до 23,65 грн.

Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Які проїзні пропонують

Нова лінійка проїзних передбачає місячні квитки з обмеженою кількістю поїздок у комунальному транспорті — автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. Що більше поїздок включає проїзний, то нижчою буде вартість однієї поїздки.

Передбачені такі варіанти:

46 поїздок — 1088 грн (23,65 грн за поїздку);

62 поїздки — 1463 грн (23,60 грн за поїздку);

92 поїздки — 2156 грн (23,43 грн за поїздку);

124 поїздки — 2888 грн (23,29 грн за поїздку).

Для кого зберігаються пільги

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок через місячні проїзні квитки. Вона залишається аналогічною чинній системі — застосовується механізм диференційованої вартості залежно від кількості придбаних поїздок.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно). Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються.

Перегляд тарифів на проїзд у Києві

Раніше Finance.ua писав , що в столиці пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.

У Департаменті наголошують, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

До 1 червня 2026 року тривають електронні консультації з громадськістю на платформі http://forum.kyivcity.gov.ua/

Запровадити нову вартість проїзду планують з 15 липня після проходження всіх процедур згідно з законодавством України.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1−9 поїздок — 30 грн;

10−19 — 28,90 грн;

20−29 — 27,80 грн;

30−39 — 26,60 грн;

40−49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

