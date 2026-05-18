З 15 липня проїзд у громадському транспорті Києва коштуватиме 30 грн

Особисті фінанси
Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році
У Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.
Про це повідомляють у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.
Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками. Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Причини перегляду тарифів

Там зазначають, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.
У Департаменті зазначають, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.
Економічно обґрунтовані тарифи значно вищі

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.
Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

Що пропонують у КМДА

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки.
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:
  • 1−9 поїздок — 30 грн;
  • 10−19 — 28,90 грн;
  • 20−29 — 27,80 грн;
  • 30−39 — 26,60 грн;
  • 40−49 — 25,50 грн;
  • 50 — 25 грн.
Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 грн.
Запропоновані ціни на місячні проїзні:
  • 46 поїздок — 1 088 грн;
  • 62 поїздки — 1 463 грн;
  • 92 поїздки — 2 156 грн;
  • 124 поїздки — 2 888 грн.
Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.
Нові тарифи на проїзд
Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).
Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.
Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:
  • на 24 години — 375 грн;
  • на 48 годин — 563 грн;
  • на 72 години — 750 грн.
Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що у Львові з 16 травня підвищать вартість проїзду в громадському транспорті. Це зумовлено зростанням цін на пальне:
  • при оплаті ЛеоКарт для студентів — 11,5 грн;
  • при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт — 23 грн;
  • при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC — 26 грн;
  • при оплаті готівкою — 30 грн.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
