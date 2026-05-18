0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

89% оборонних компаній підвищили зарплати, проте найняти фахівців легше не стало — дослідження

Особисті фінанси
12
Оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок
Оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок, Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries
100% опитаних компаній ОПК планують наймати нових людей у найближчі 6−12 місяців. 89% компаній переглядали зарплати за останній рік. Водночас це не розв’язує проблему найму.
Про це свідчать дані дослідження, яке провели Українська рада зброярів спільно з CORE Team.

Оборонна галузь продовжує масштабування

За результатами опитування, 74% компаній збільшили чисельність працівників щонайменше на 25% за останній рік. Майже половина респондентів повідомила про зростання команд більш ніж на 50%.
74% компаній збільшили чисельність працівників щонайменше на 25% за останній рік
74% компаній збільшили чисельність працівників щонайменше на 25% за останній рік, ucdi.org.ua
Усі опитані компанії планують новий найм упродовж найближчих 6−12 місяців. При цьому 48% очікують суттєвого розширення, ще 52% — помірного.
«Українська оборонна індустрія вже не є вузькою нішою. Це окремий ринок праці, який одночасно потребує інженерів, виробничих фахівців, закупівельників, проєктних менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств», — зазначив CEO Ради зброярів Ігор Федірко.
Місце для вашої реклами

Найбільший попит на інженерів

Найактивніше компанії шукають інженерів-конструкторів. Про відкриті вакансії за цим напрямом повідомили 67% респондентів.
Також високий попит спостерігається на:
  • виробничий персонал і збиральників;
  • інженерів з електроніки;
  • інженерів вбудованих систем;
  • розробників програмного забезпечення;
  • проєктних і продуктових менеджерів.
Водночас саме інженерні спеціальності залишаються найскладнішими для закриття. По 48% компаній назвали дефіцитними інженерів-конструкторів та інженерів з електроніки.
Серед інших проблемних для найму спеціальностей:
  • оператори верстатів із числовим програмним керуванням;
  • технічні спеціалісти;
  • фахівці із закупівель і постачання;
  • спеціалісти з контролю якості.
Інженерні спеціальності залишаються найскладнішими для закриття
Інженерні спеціальності залишаються найскладнішими для закриття, ucdi.org.ua

Компанії стикаються з дефіцитом кадрів

Основною проблемою роботодавці називають нестачу кандидатів із необхідною кваліфікацією. Про це заявили 44% опитаних компаній. Ще 33% респондентів повідомили про високу конкуренцію між компаніями за обмежену кількість спеціалістів.
Медіанний термін закриття технічної вакансії становить 1−2 місяці. Водночас близько 30% вакансій залишаються відкритими понад два місяці.

Підвищення зарплат не вирішує проблем

89% компаній переглядали зарплати протягом останнього року повністю або для окремих посад. Найчастіше зарплати підвищували на 10−20%.
Попри це, компанії зазначають, що перегляд зарплат не призвів до суттєвого полегшення процесу найму.
У дослідженні також наголошується, що оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок. За словами 42% респондентів, рівень оплати праці у їхніх компаніях відповідає або навіть поступається іншим секторам.
Найвищі зарплати концентруються переважно у вузьких дефіцитних напрямах:
  • інженерія вбудованих систем;
  • електроніка;
  • радіочастотні технології;
  • РЕБ;
  • авіоніка;
  • апаратна інженерія;
  • закупівлі та постачання.
89% компаній переглядали зарплати протягом останнього року
89% компаній переглядали зарплати протягом останнього року, ucdi.org.ua
Серед головних потреб ринку на найближчі 1−2 роки компанії назвали:
  • збільшення кількості інженерів;
  • більшу передбачуваність замовлень.
Також 48% компаній вважають необхідним посилення співпраці з університетами, а 41% — розвиток програм перепідготовки фахівців.
У дослідженні наголошується, що дедалі частіше компанії змушені самостійно навчати працівників або залучати кадри із суміжних галузей.
Основними донорами кадрів для оборонної індустрії залишаються машинобудування та промисловість — про це повідомили 59% респондентів. Ще 44% компаній залучають спеціалістів із ІТ-сфери.

Бронювання стало важливим фактором для кандидатів

Ще одним важливим чинником конкуренції за працівників залишається бронювання. Як бенефіт його використовують 74% компаній.
Для частини кандидатів можливість бронювання є не менш важливою, ніж рівень зарплати.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаЗарплатаБронюванняРинок праці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems