89% оборонних компаній підвищили зарплати, проте найняти фахівців легше не стало — дослідження Сьогодні 16:37 — Особисті фінанси

Оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок, Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries

100% опитаних компаній ОПК планують наймати нових людей у найближчі 6−12 місяців. 89% компаній переглядали зарплати за останній рік. Водночас це не розв’язує проблему найму.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели Українська рада зброярів спільно з CORE Team.

Оборонна галузь продовжує масштабування

За результатами опитування, 74% компаній збільшили чисельність працівників щонайменше на 25% за останній рік. Майже половина респондентів повідомила про зростання команд більш ніж на 50%.

Усі опитані компанії планують новий найм упродовж найближчих 6−12 місяців. При цьому 48% очікують суттєвого розширення, ще 52% — помірного.

«Українська оборонна індустрія вже не є вузькою нішою. Це окремий ринок праці, який одночасно потребує інженерів, виробничих фахівців, закупівельників, проєктних менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств», — зазначив CEO Ради зброярів Ігор Федірко.

Найбільший попит на інженерів

Найактивніше компанії шукають інженерів-конструкторів. Про відкриті вакансії за цим напрямом повідомили 67% респондентів.

Також високий попит спостерігається на:

виробничий персонал і збиральників;

інженерів з електроніки;

інженерів вбудованих систем;

розробників програмного забезпечення;

проєктних і продуктових менеджерів.

Водночас саме інженерні спеціальності залишаються найскладнішими для закриття. По 48% компаній назвали дефіцитними інженерів-конструкторів та інженерів з електроніки.

Серед інших проблемних для найму спеціальностей:

оператори верстатів із числовим програмним керуванням;

технічні спеціалісти;

фахівці із закупівель і постачання;

спеціалісти з контролю якості.

Компанії стикаються з дефіцитом кадрів

Основною проблемою роботодавці називають нестачу кандидатів із необхідною кваліфікацією. Про це заявили 44% опитаних компаній. Ще 33% респондентів повідомили про високу конкуренцію між компаніями за обмежену кількість спеціалістів.

Медіанний термін закриття технічної вакансії становить 1−2 місяці. Водночас близько 30% вакансій залишаються відкритими понад два місяці.

Підвищення зарплат не вирішує проблем

89% компаній переглядали зарплати протягом останнього року повністю або для окремих посад. Найчастіше зарплати підвищували на 10−20%.

Попри це, компанії зазначають, що перегляд зарплат не призвів до суттєвого полегшення процесу найму.

У дослідженні також наголошується, що оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок. За словами 42% респондентів, рівень оплати праці у їхніх компаніях відповідає або навіть поступається іншим секторам.

Найвищі зарплати концентруються переважно у вузьких дефіцитних напрямах:

інженерія вбудованих систем;

електроніка;

радіочастотні технології;

РЕБ;

авіоніка;

апаратна інженерія;

закупівлі та постачання.

Серед головних потреб ринку на найближчі 1−2 роки компанії назвали:

збільшення кількості інженерів;

більшу передбачуваність замовлень.

Також 48% компаній вважають необхідним посилення співпраці з університетами, а 41% — розвиток програм перепідготовки фахівців.

У дослідженні наголошується, що дедалі частіше компанії змушені самостійно навчати працівників або залучати кадри із суміжних галузей.

Основними донорами кадрів для оборонної індустрії залишаються машинобудування та промисловість — про це повідомили 59% респондентів. Ще 44% компаній залучають спеціалістів із ІТ-сфери.

Бронювання стало важливим фактором для кандидатів

Ще одним важливим чинником конкуренції за працівників залишається бронювання. Як бенефіт його використовують 74% компаній.

Для частини кандидатів можливість бронювання є не менш важливою, ніж рівень зарплати.

