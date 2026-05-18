100% опитаних компаній ОПК планують наймати нових людей у найближчі 6−12 місяців. 89% компаній переглядали зарплати за останній рік. Водночас це не розв’язує проблему найму.
Про це свідчать дані дослідження, яке провели Українська рада зброярів спільно з CORE Team.
Оборонна галузь продовжує масштабування
За результатами опитування, 74% компаній збільшили чисельність працівників щонайменше на 25% за останній рік. Майже половина респондентів повідомила про зростання команд більш ніж на 50%.
Усі опитані компанії планують новий найм упродовж найближчих 6−12 місяців. При цьому 48% очікують суттєвого розширення, ще 52% — помірного.
«Українська оборонна індустрія вже не є вузькою нішою. Це окремий ринок праці, який одночасно потребує інженерів, виробничих фахівців, закупівельників, проєктних менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств», — зазначив CEO Ради зброярів Ігор Федірко.
Найактивніше компанії шукають інженерів-конструкторів. Про відкриті вакансії за цим напрямом повідомили 67% респондентів.
Також високий попит спостерігається на:
виробничий персонал і збиральників;
інженерів з електроніки;
інженерів вбудованих систем;
розробників програмного забезпечення;
проєктних і продуктових менеджерів.
Водночас саме інженерні спеціальності залишаються найскладнішими для закриття. По 48% компаній назвали дефіцитними інженерів-конструкторів та інженерів з електроніки.
Серед інших проблемних для найму спеціальностей:
оператори верстатів із числовим програмним керуванням;
технічні спеціалісти;
фахівці із закупівель і постачання;
спеціалісти з контролю якості.
Компанії стикаються з дефіцитом кадрів
Основною проблемою роботодавці називають нестачу кандидатів із необхідною кваліфікацією. Про це заявили 44% опитаних компаній. Ще 33% респондентів повідомили про високу конкуренцію між компаніями за обмежену кількість спеціалістів.
Медіанний термін закриття технічної вакансії становить 1−2 місяці. Водночас близько 30% вакансій залишаються відкритими понад два місяці.
Підвищення зарплат не вирішує проблем
89% компаній переглядали зарплати протягом останнього року повністю або для окремих посад. Найчастіше зарплати підвищували на 10−20%.
Попри це, компанії зазначають, що перегляд зарплат не призвів до суттєвого полегшення процесу найму.
У дослідженні також наголошується, що оборонна галузь не завжди пропонує зарплати вищі за ринок. За словами 42% респондентів, рівень оплати праці у їхніх компаніях відповідає або навіть поступається іншим секторам.
Найвищі зарплати концентруються переважно у вузьких дефіцитних напрямах:
інженерія вбудованих систем;
електроніка;
радіочастотні технології;
РЕБ;
авіоніка;
апаратна інженерія;
закупівлі та постачання.
Серед головних потреб ринку на найближчі 1−2 роки компанії назвали:
збільшення кількості інженерів;
більшу передбачуваність замовлень.
Також 48% компаній вважають необхідним посилення співпраці з університетами, а 41% — розвиток програм перепідготовки фахівців.
У дослідженні наголошується, що дедалі частіше компанії змушені самостійно навчати працівників або залучати кадри із суміжних галузей.
Основними донорами кадрів для оборонної індустрії залишаються машинобудування та промисловість — про це повідомили 59% респондентів. Ще 44% компаній залучають спеціалістів із ІТ-сфери.
Бронювання стало важливим фактором для кандидатів
Ще одним важливим чинником конкуренції за працівників залишається бронювання. Як бенефіт його використовують 74% компаній.
Для частини кандидатів можливість бронювання є не менш важливою, ніж рівень зарплати.