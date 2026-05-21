Міноборони розглядає запровадження окремих контрактів для IT-спеціалістів Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Один із найбільших бар'єрів для залучення програмістів до війська — страх бути переведеним із профільної технічної посади у бойовий підрозділ

Міністерство оборони України працює над механізмами, які мають зменшити страх мобілізації серед IT-спеціалістів. Одним із варіантів є запровадження спеціальних контрактів для технічних фахівців, які служитимуть на посадах цифрових офіцерів із гарантією роботи за профілем.

Про це під час конференції DOU Day 2026 розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук. У дискусії також брав участь начальник Головного управління інформаційних технологій МО Олег Берестов.

Основний бар’єр — ризик переведення

Один із найбільших бар’єрів для залучення програмістів до війська — страх бути переведеним із профільної технічної посади у бойовий підрозділ. За словами Оксани Ферчук, у міністерстві розуміють цю проблему й наразі тримають постійний контакт з усіма призначеними фахівцями.

«Розуміємо, що цей страх просто так нікуди не дінеться, тому думаємо над тим, як запровадити окремі контракти для IT-спеціалістів. Щоб ми мали гарантію від держави, що людина залишиться на тій посаді, на яку прийшла», — зазначила заступниця міністра.

Оцінка ефективності цифрових спеціалістів

Зі свого боку Олег Берестов наголосив, що найкращим запобіжником від переведення є якісне виконання своїх обов’язків.

За його словами, якщо фахівець приносить цінність, йому створюватимуть хороші умови для служби. Для оцінки роботи айтівців у погонах влітку планується анонсувати індекс ефективності цифровізації. Якщо ж людина не впорається з обов’язками на певній позиції, їй шукатимуть іншу цифрову роль відповідно до навичок, а не переводитимуть одразу в піхоту.

Понад 2000 відкритих позицій

Загалом у межах ініціативи відкрито понад 2000 позицій. Жорстких дедлайнів щодо набору немає, оскільки акцент робиться на фаховості кандидатів.

За перший місяць роботи надійшло понад 2000 заявок, і 800 спеціалістів уже отримали посади.

Проте частка кандидатів саме з цивільного сектору становить лише 16%. У Міноборони пов’язують це з недостатньою обізнаністю спільноти про можливості цільової мобілізації та супровід кандидата через усі формальності. У відомстві зазначають, що намагаються взаємодіяти з IT-асоціаціями для популяризації проєкту, але поки що не знайшли підтримки.

Нагадаємо, посада «цифрового офіцера» була створена для посилення технологічного складника війська. Такі спеціалісти займаються впровадженням систем ситуаційної обізнаності, кібербезпекою, налаштуванням зв’язку та підтримкою ІТ-інфраструктури безпосередньо в підрозділах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що 100% опитаних компаній ОПК планують наймати нових людей у найближчі 6−12 місяців. 89% компаній переглядали зарплати за останній рік. Водночас це не розв’язує проблему найму. Найактивніше компанії шукають інженерів-конструкторів. Про відкриті вакансії за цим напрямом повідомили 67% респондентів. Також високий попит спостерігається на:

виробничий персонал і складальників;

інженерів з електроніки;

інженерів вбудованих систем;

розробників програмного забезпечення;

проєктних і продуктових менеджерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.