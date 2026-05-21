Для ВПО запустили сайт із усіма видами державної допомоги

Особисті фінанси
На платформі зібрані актуальні програми допомоги для ВПО та алгоритми їх отримання.
Міністерство соціальної політики запустило сайт, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати інформацію про всі доступні державні послуги та види підтримки на спеціалізованому сайті.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Про запуск ресурсу міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив під час зустрічі-діалогу «Разом до рішень», яка відбулася в Одесі за ініціативи ГО «ВПО України».
Яку допомогу можуть отримати ВПО

На сайті доступна інформація про державну підтримку в різних сферах, зокрема:
  • фінансову допомогу;
  • забезпечення житлом;
  • працевлаштування;
  • медичні послуги;
  • соціальну підтримку.
«Підтримка внутрішньо переміщених осіб у центрі пріоритетів уряду, зокрема премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Мінсоцполітики фіналізувало відповідно Стратегію, яка має унормувати ряд проблемних питань, зокрема щодо забезпечення ВПО житлом», — наголосив Улютін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році.
З 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб станом на початок 2026 року отримує грошову допомогу лише близько 1 млн. Це пов’язано з тим, що 2023 року держава суттєво скоротила виплати переселенцям, яких після повномасштабного вторгнення стало суттєво більше.
Уряд раніше розширив перелік категорій отримувачів, щоб діти з числа ВПО могли отримувати допомогу незалежно від рівня доходу родини. Термін подачі заявок через відділення або сайт Пенсійного фонду продовжено до 1 червня 2026 року.
Після евакуації люди старшого віку з числа ВПО можуть одразу з транзитного центру бути направлені до медичних закладів для відновлення. Протягом 60 днів вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, психологічну підтримку та супровід соціального працівника, який підбирає варіанти подальшого проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальний захистВПОПереселенці
