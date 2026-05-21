Для ВПО запустили сайт із усіма видами державної допомоги

Про запуск ресурсу міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив під час зустрічі-діалогу «Разом до рішень», яка відбулася в Одесі за ініціативи ГО «ВПО України».
На платформі зібрані актуальні програми допомоги для ВПО та алгоритми їх отримання.
Яку допомогу можуть отримати ВПО
На сайті доступна інформація про державну підтримку в різних сферах, зокрема:
фінансову допомогу;
забезпечення житлом;
працевлаштування;
медичні послуги;
соціальну підтримку.
«Підтримка внутрішньо переміщених осіб у центрі пріоритетів уряду, зокрема премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Мінсоцполітики фіналізувало відповідно Стратегію, яка має унормувати ряд проблемних питань, зокрема щодо забезпечення ВПО житлом», — наголосив Улютін.
З 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб станом на початок 2026 року отримує грошову допомогу лише близько 1 млн. Це пов’язано з тим, що 2023 року держава суттєво скоротила виплати переселенцям, яких після повномасштабного вторгнення стало суттєво більше.
Уряд раніше розширив перелік категорій отримувачів, щоб діти з числа ВПО могли отримувати допомогу незалежно від рівня доходу родини. Термін подачі заявок через відділення або сайт Пенсійного фонду продовжено до 1 червня 2026 року.
Після евакуації люди старшого віку з числа ВПО можуть одразу з транзитного центру бути направлені до медичних закладів для відновлення. Протягом 60 днів вони отримують кваліфіковану медичну допомогу, психологічну підтримку та супровід соціального працівника, який підбирає варіанти подальшого проживання.