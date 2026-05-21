Пенсіонерам заплатять більше! Перерахунок працює для 3 категорії. Хто отримає гроші в червні? Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом

Із 1 червня в Україні стартує новий етап перерахунку пенсій. Пенсійний фонд України вже оголосив про автоматичне підвищення виплат для трьох категорій громадян. Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом.

У новому відео на YouTube-каналі Finance.ua розповідаємо, кому саме перерахують пенсії, як працюватиме механізм автоматичного нарахування та чому деяким українцям, навпаки, можуть виставити вимогу повернути частину виплат державі.

Перерахунок відбудеться автоматично

Головна перевага червневого перерахунку — людям не доведеться подавати заяви до Пенсійного фонду. Все відбудеться в автоматичному режимі. Але яка ж головна і єдина вимога для отримання цих грошей? Це — відповідність чітким віковим критеріям або наявність додаткового страхового стажу. Тобто держава платить лише тим, хто або продовжував офіційно працювати й наповнювати бюджет, або перетнув певну вікову межу, або віддав роки службі в силових структурах.

Перша категорія — українці, які після виходу на пенсію продовжили офіційно працювати. Для них Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок із врахуванням страхового стажу, набутого за останні 24 місяці.

Розмір доплати залежатиме від зарплати та коефіцієнтів стажу. У середньому надбавка становитиме від 100 до 600 гривень.

Друга категорія — військові пенсіонери та колишні працівники силових структур. Для них переглядаються окремі складові грошового забезпечення, а пенсії напряму прив’язані до чинних виплат військовослужбовців. Надбавки для військових та силовиків із 1 червня становитимуть від 500 до 1500 гривень. Кінцева сума залежатиме від вислуги років, посади та спеціальних коефіцієнтів.

Третя категорія — люди похилого віку, які у травні досягли нової вікової межі. Із 1 червня для них почнуть діяти щомісячні компенсаційні виплати:

після 70 років — близько 300 грн;

після 75 років — 400−500 грн;

після 80 років — до 700 грн.

Частині пенсіонерів можуть виставити вимогу повернути гроші

Поки одні пенсіонери в червні рахуватимуть додаткові гривні, інших Пенсійний фонд може офіційно зобов’язати повернути частину грошей назад державі. Йдеться про випадки, коли пенсіонер влаштувався на роботу або відкрив ФОП, але не повідомив про це Пенсійний фонд упродовж 10 днів. Через це людина може продовжувати отримувати надбавки, які передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів.

У такому випадку ПФУ може вимагати повернення коштів добровільно або через примусове стягнення.

Але навіть при примусовому поверненні коштів діють законодавчі обмеження. Пенсійний фонд не може утримувати понад 20% щомісячної пенсії.

Детальніше про нові пенсійні доплати, правила перерахунку та ризики повернення коштів дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.