Платіжки за гарячу воду й тепло перераховуватимуть у разі перебоїв — рішення уряду

Особисті фінанси
Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників
Кабінет Міністрів запроваджує оновлений механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через пошкодження енергетичної або комунальної інфраструктури.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Уряд уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості», — сказано в повідомленні.
Свириденко наголосила, що люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно.

Перерахунок стане обов’язковим

Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг.
Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.
Органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів — для відновлення пошкодженої інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав, що зростає ймовірність поетапного підвищення тарифів на ЖКГ через погіршення стану енергосистеми. Значним джерелом невизначеності для прогнозу інфляції залишаються терміни та параметри перегляду тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також інших адміністративно регульованих цін.
Також ми розповідали, що в травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання. Цей рахунок пов’язаний із коригуванням фактичного споживання. Це не новий тариф і не підвищення цін, а технічне коригування оплат за весь рік.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінКомунальні послуги
