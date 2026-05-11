Поетапне підвищення тарифів на ЖКГ: що кажуть в НБУ Вчора 11:00 — Особисті фінанси

НБУ повідомляє, що зростає ймовірність поетапного підвищення тарифів на ЖКГ через погіршення стану енергосистеми.

Про це йдеться в матеріалах НБУ , передають Українські Новини.

Значним джерелом невизначеності для прогнозу інфляції залишаються терміни та параметри перегляду тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також інших адміністративно регульованих цін.

Прогноз адміністративної інфляції враховує чинні законодавчі норми щодо поетапного підвищення акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року.

Водночас потенційні рішення щодо коригування ставок акцизів на тютюн та алкоголь залишаються джерелом невизначеності та можуть зумовити відхилення інфляції від прогнозної траєкторії.

З огляду на погіршення стану енергосистеми та критичні потреби в її відновленні зростає ймовірність поетапного приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів.

Варто наголосити, що НБУ не є суб’єктом тарифного регулювання та не володіє інформацією щодо конкретних термінів майбутніх рішень, для цілей макроекономічного прогнозу закладаються відповідні технічні припущення.

Подальше відтермінування перегляду тарифів сприятиме нижчому рівню інфляції, проте призведе до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану енергокомпаній, що лише відкладатиме ціновий сплеск на майбутнє.

Натомість суттєве підвищення тарифів дасть змогу усунути галузеві дисбаланси, але водночас посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в додаткових бюджетних видатках на субсидії для населення.

Також Національний банк погіршив прогноз для економіки України на 2026 рік. Регулятор очікує, що інфляція прискориться до 9,4%, а темпи зростання економіки сповільняться до 1,3%. У НБУ пояснюють це наслідками руйнувань енергетичної інфраструктури, подорожчанням енергоресурсів та впливом війни на Близькому Сході.

У наступні роки регулятор прогнозує поступове уповільнення інфляції та відновлення економічного зростання.

