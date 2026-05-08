Ціни зростатимуть швидше — прогноз НБУ Сьогодні 15:05

Зростання цін у супермаркеті

Національний банк погіршив прогноз для економіки України на 2026 рік. Регулятор очікує, що інфляція прискориться до 9,4%, а темпи зростання економіки сповільняться до 1,3%.

У НБУ пояснюють це наслідками руйнувань енергетичної інфраструктури, подорожчанням енергоресурсів та впливом війни на Близькому Сході.

Водночас у наступні роки регулятор прогнозує поступове уповільнення інфляції та відновлення економічного зростання.

Важливо: базовий сценарій прогнозу НБУ ґрунтується на припущенні про поступову нормалізацію умов для функціонування економіки України. Він враховує поточні наслідки обстрілів і руйнувань та достатні обсяги зовнішнього фінансування на прогнозному горизонті. Припущенням прогнозу є також тимчасовий характер гострої фази війни на Близькому Сході та, відповідно, поступове зниження цін на нафту з другого півріччя 2026 року, хоча їх рівень все ще залишатиметься достатньо високим.

Інфляція прискориться через енергетику та курс гривні

У Нацбанку зазначають, що після тривалого уповільнення інфляція знову почала зростати. У березні вона прискорилася до 7,9%, і, за оцінками регулятора, така тенденція збереглася й у квітні.

НБУ прогнозує, що у другому півріччі 2026 року ціни зростатимуть ще швидше — до 9,4% наприкінці року. Основними причинами називають подорожчання енергоресурсів, зростання виробничих витрат бізнесу, підвищення зарплат та попереднє послаблення гривні.

При цьому регулятор очікує, що вже з початку 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися. Наприкінці 2027 року вона має знизитися до 6,5%, а у 2028 році — повернутися до цільового рівня НБУ у 5%.

Серед факторів, які мають допомогти уповільнити зростання цін, — стабілізація ситуації в енергетиці, зменшення зовнішнього цінового тиску та кращі врожаї.

Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 15% до ІІ кварталу 2027 року. Такий рівень ставки підтримуватиме інтерес до гривневих заощаджень, що стримуватиме інфляцію як через обмеження тиску на споживчий попит та валютний ринок, так і завдяки утриманню інфляційних очікувань під контролем.

Що з економікою України

НБУ також переглянув прогноз економічного зростання на 2026 рік. Очікується, що ВВП зросте лише на 1,3%, що на 0,5 відсоткового пункта менше за попередній прогноз.

У регуляторі пояснюють це значними руйнуваннями інфраструктури, дефіцитом електроенергії та високими цінами на енергоресурси.

Водночас підтримувати економіку мають споживчий попит, інвестиції у відновлення інфраструктури та розвиток оборонно-промислового комплексу.

У Нацбанку прогнозують, що у 2027−2028 роках ситуація поступово покращуватиметься за умови зниження безпекових ризиків.

Очікується, що вплив енергетичних проблем на економіку стане меншим, а приватні інвестиції почнуть активніше зростати.

За прогнозом НБУ, у 2027 році економіка України може зрости на 2,8%, а у 2028 році — вже на 3,7%.

Також Нацбанк планує зберігати облікову ставку на рівні 15% щонайменше до другого кварталу 2027 року, щоб стримувати інфляцію та підтримувати інтерес українців до гривневих заощаджень.

