Зарплати vs можливості: у яких країнах найкраща купівельна спроможність Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

Високі зарплати не означають високий рівень життя. Новий рейтинг країн за купівельною спроможністю показав, де працівники можуть дозволити собі найбільше товарів і послуг після врахування місцевих цін та вартості життя.

Про це повідомляє Visual Capitalist

Дослідження базується на середніх щомісячних зарплатах, скоригованих за паритетом купівельної спроможності (PPP). Тобто йдеться не про «цифри на папері», а про те, скільки реально можна купити за зароблені гроші в кожній країні.

Лідери рейтингу та несподівані результати

Перше місце посів Люксембург — там скоригований до купівельної спроможності середній місячний дохід перевищує 9 307 доларів. Це майже на 50% більше, ніж у середнього працівника у США.

До трійки лідерів також увійшли Бельгія та Нідерланди із показниками 8 297 доларів та 7 234 доларів відповідно. У цих країнах поєднуються високі зарплати та відносно комфортний рівень витрат, що дозволяє зберігати сильну купівельну спроможність, зазначають аналітики.

Австрія у рейтингу посіла четверте місце з показником 6 832 долари.

США замикають п’ятірку: скоригований за паритетом купівельної спроможності (ПКС) заробіток тут становить 6 832 долари на місяць після коригування. Країна випередила низку північних європейських держав, зокрема Фінляндію та Норвегію.

Одним із найбільш неочікуваних результатів стала Швейцарія (4 683 долари). Попри одні з найвищих зарплат у світі, країна опинилася нижче Канади та Іспанії після врахування витрат на життя. Причина — дуже дороге житло, послуги та товари, які суттєво знижують реальну купівельну спроможність населення.

Різниця між країнами залишається значною

Навіть після врахування вартості життя різниця між країнами залишається великою. Працівники у державах-лідерах цього рейтингу можуть дозволити собі майже втричі більше, ніж жителі країн із нижніх позицій, серед яких Греція та Франція.

Аналітики зазначають, що однакові зарплати в різних країнах можуть забезпечувати зовсім різний рівень життя. На це впливають ціни на житло, продукти, транспорт і послуги, а також структура економіки та рівень продуктивності праці.

У підсумку місце проживання може бути не менш важливим фактором добробуту, ніж сам розмір зарплати.

