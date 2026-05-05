У яких містах світу ціни на елітне житло зросли найбільше (інфографіка)

Справжньою сенсацією став Токіо — це місто очолило рейтинг найшвидшого зростання вартості елітного житла. Тут ціни на преміальне житло злетіли майже на 60%, залишивши далеко позаду інші мегаполіси із рейтингу.
Головним рушієм став сегмент новобудов. Обмежена пропозиція на тлі низьких відсоткових ставок та ажіотажного попиту з боку інвесторів Азіатсько-Тихоокеанського регіону створили ідеальні умови для цінового стрибка.
Другу сходинку впевнено посідає Дубай із показником понад 25%. Країна залишається «тихою гаванню» з низьким податковим навантаженням для заможних осіб. Будучи головним фінансовим вузлом Близького Сходу, Дубай продовжує бити рекорди: лише за 2025 рік тут було реалізовано 500 об’єктів супер-преміум класу вартістю понад 10 мільйонів доларів кожен.
Європа представлена у рейтингу двома локаціями. Цікаво, що значний попит спостерігається не лише у фінансових центрах, а й на курортах. Наприклад, французький Мерібель став магнітом для покупців, які шукають статусну нерухомість для великих родин — так званих «резиденцій для кількох поколінь».
