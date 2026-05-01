Як купити житло для друзів чи родичів: нюанси від адвоката

Нині вже нікого не здивуєш тим, що люди, які проживають за кордоном та бажають придбати нерухомість в Україні, відправляють родичів або друзів.

А вони вже укладають договори з ріелторами, ходять по показах, розглядають варіанти, знімають відео тощо.

Про всі нюанси такої покупки розповів адвокат Ігорь Бузовський.

Читайте також Яка вартість переоформлення квартири у 2026 році: хто має платити

«Потім настає час Х: квартиру знайшли, оформили на того родича чи друга, а комісію ніхто не платить», — каже адвокат.

Причини

той родич чи друг не є замовником послуги і не є стороною договору;

той, хто ніби клієнт, насправді не клієнт, адже квартиру шукав не собі;

повноважень підписувати щось від імені того родича чи друга у цього «клієнта» не було.

Як підстрахуватись

Треба укладати договір саме із тим, хто дійсно хоче купити. Можна дистанційно за допомогою ЕЦП. Укладати договір із представником, але на підставі нотаріальної або консульської довіреності.

В договорі треба вказувати, що квартиру підбирають для конкретної особи. Кожен показ квартири фіксувати в Акті показів під підпис із вказанням адреси квартири та її вартості.

Читайте також Іспанія вперше визнана найпривабливішою країною для інвестицій у нерухомість

Також в договорі чітко вказувати, що доказом виконання замовником всіх зобов’язань за договором є набуття у власність квартири, вказаної в Акті переглядів саме тією особою, для якої і шукали квартиру.

Водрочас реба чітко передбачити, хто саме сплачує комісію ріелтору.

Раніше Finance.ua писав , що в 2026 році купівля будинку в Україні майже завжди супроводжується фінансовим моніторингом. Нотаріуси та банки перевіряють походження коштів, і без пояснення джерела грошей угоду можуть не провести або заблокувати платіж. Водночас легальний спосіб пройти цю перевірку є, зазначає адвокатка Лілія Денисенко.

Під час оформлення угоди покупці стикаються з контролем з боку банків і нотаріусів, які працюють за правилами фінансового моніторингу.

