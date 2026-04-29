Які квартири в Болгарії купують найчастіше: регіональні відмінності

Структура попиту в Болгарії зараз досить чітка і раціональна. Основний сегмент — квартири та апартаменти, передусім у новобудовах або в сучасних житлових комплексах.
Покупці частіше звертають увагу не лише на ціну, а й на енергоефективність, наявність паркінгу та прогнозовані витрати на утримання житла.
У великих містах домінує попит на компактні формати — 1−2-кімнатні квартири, які можуть використовуватися і для життя, і для здавання в оренду.
Будинки та таунхауси залишаються нішевим сегментом. Вони цікавлять переважно родини, яким потрібний «простір» в передмісті або в курортних зонах.
Проте ця нерухомість не формує основного обсягу ринку. Вторинне житло продається, переважно, в разі вигідної локації або за адекватною ціною. В протилежному випадку попит зміщується в бік новобудов.

Хто формує попит

На сьогодні основним покупцем на ринку в Болгарії є локальні мешканці, які обирають іпотеку. Саме внутрішній попит формує базову динаміку ринку у великих містах цієї країни. Іноземні покупці залишаються важливою частиною в цьому сенсі, але їхня роль змінилася.
Якщо раніше вони могли створювати «хвилі попиту», то зараз їхня поведінка стала більш обережною і раціональною. Найбільший інтерес іноземців стабільно зосереджений на столиці та курортних регіонах. Українські покупці, як і представники інших країн, зазвичай, обирають готові об’єкти з чіткою юридичною структурою та можливістю швидкого заселення.

Регіональні відмінності

Болгарський ринок суттєво різниться залежно від регіону. Наприклад, Софія — найдорожчий та найліквідніший регіон в країні. Тут зосереджений основний діловий попит, тут найбільша конкуренція за якісні об’єкти.
Пловдив розглядається як більш доступна альтернатива столиці з хорошою міською інфраструктурою.
Варна та Бургас «поєднують» дві функції — міське життя і курортний попит. Зрозуміло, що це формує додаткову інвестиційну привабливість під час сезонної оренди.
Важливий тренд — зміщення попиту з центральних районів у передмістя, особливо в Софії. Покупців все частіше цікавить баланс між ціною, простором, паркуванням і якістю житла.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартира
