Іспанія вперше визнана найпривабливішою країною для інвестицій у нерухомість

Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному консалтинговою компанією CBRE.

У 2025 році сумарний розмір цих інвестицій перевищив 18,4 млрд євро зі зростанням вище середнього по Європі (+31% у річному обчисленні, максимальний показник з 2018 року).

У 2026 році CBRE прогнозує нове зростання інвестицій в Іспанії на 5−10% до 19−21 млрд євро в умовах фінансової стабільності та покращених умов фінансування.

Звіт «European Investor Intentions Survey 2026» показав перспективи майже 700 інвесторів, що базуються в Європі, і підтвердив «зростаючу перевагу» щодо півдня європейського континенту. За Іспанією в рейтингу йдуть Великобританія, Польща та Італія, а Португалія посіла шосте місце.

Найпривабливіші міста

Крім того, другий рік поспіль Іспанія знову є єдиною країною Європи, два міста якої входять до п’ятірки найпривабливіших для іноземних інвесторів. Мадрид посідає друге місце завдяки великому розміру ринку та динамічному економічному зростанню, а Барселона — п'яте.

Чому інвестори обирають Іспанію

Дослідження також показало, що майже половина іноземних інвесторів обрали Іспанію як основний напрям інвестицій через потенціал прибутковості, заснований на сильній економіці, високому попиті на житло та дефіциті пропозиції в певних сегментах.

Які сегменти нерухомості у пріоритеті

Що стосується галузевих переваг, то:

34% респондентів зупинили свій вибір на житловій нерухомості;

25% - на об’єктах логістики;

13% - на офісах;

12% - на приміщеннях роздрібної торгівлі.

Очікування інвесторів

Звіт показав, що близько 9 з 10 інвесторів (89%) очікують, що їхня купівельна активність збільшиться або залишиться стабільною у 2026 році. При цьому 83% вважають, що активність продажів зросте чи збережеться на колишньому рівні.

