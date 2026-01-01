Скільки коштує квартира в Іспанії
Ринок нерухомості Іспанії у 2025 році демонструє стале зростання цін як у великих містах, так і в курортних регіонах. Середня вартість житла зросла на тлі високого попиту та обмеженої кількості нових пропозицій. Наприкінці 2025 року середня вартість житла в Іспанії становить 2 500 євро за квадратний метр.
За рік ціни зросли більш ніж на 15%, що стало одним із найвищих показників за останні роки.
Аналітики ринку зазначають, що подорожчання спостерігається як на первинному, так і на вторинному ринку, а зниження цін у найближчій перспективі не прогнозується.
Як змінюються ціни залежно від міста
Мадрид залишається одним із найдорожчих міст країни. Середня ціна квадратного метра становить 3 800 євро, а в центральних районах і сучасних житлових комплексах показники можуть бути значно вищими. Високі ціни пояснюють стабільним попитом і браком нових проєктів у межах міста.
Барселона також входить до числа лідерів за вартістю нерухомості. Середня ціна житла тут становить близько 3 700 євро за квадратний метр. Попит підтримують туристична привабливість, близькість до моря та обмеження на нове будівництво.
Валенсія виглядає доступнішою альтернативою для покупців. Середня вартість житла коливається в межах 2 000−2 500 євро за квадратний метр. Місто приваблює як тих, хто планує переїзд, так і інвесторів, які шукають нижчий поріг входу на ринок.
Канарські острови демонструють окрему динаміку. Ціни тут залежать від конкретного острова, але в середньому вони перевищують 5 000 євро за квадратний метр. Попит формують туристи та іноземці, які купують житло для сезонного проживання або комерційного використання.
Чому житло в Іспанії дорожчає
Основними чинниками зростання цін залишаються обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних регіонах, пише Spanish Settler.
Додатково на ринок впливають економічна стабільність і привабливість Іспанії для переїзду та інвестицій.
Експерти очікують, що у 2026 році ціни на житло продовжать зростати, хоча темпи можуть стати помірнішими.
Попри подорожчання, іспанська нерухомість усе ще вважається доступнішою порівняно з багатьма країнами Західної Європи, що зберігає інтерес до ринку.
