Що не варто купувати на курортах в Іспанії та чому

Світ
Іспанська місцева поліція звертається до людей у ​​кількох популярних місцях відпочинку із застереженням щодо покупок.
Про це пише видання Еxpres.
Місцева поліція Марбельї благає мешканців Пуерто-Бануса та інших місцевих популярних місць припинити купувати підроблені товари у вуличних торговців.
Поліція курортного міста Коста-дель-Соль конфіскувала загалом понад 37 000 підроблених товарів цього року — це величезне збільшення порівняно з 26 700, вилученими у 2024 році.
Це сталося після того, як місцева поліція Марбельї нещодавно розпочала боротьбу зі злочинністю в туристичних зонах і магазинах, де зазвичай помічають нелегальних продавців.
Ці вуличні торговці зазвичай пропонують підроблені дизайнерські товари, зокрема сумки та сонцезахисні окуляри. За їхніми підрахунками, між портом, центром міста та Лас-Чапасом — невеликим приморським житловим районом — активно працює близько сотні нелегальних продавців. Однак, хоча поліція подвоїла свої зусилля, вона визнала, що може зробити лише певний обсяг дій, тому тепер благає туристів і місцевих жителів допомогти їм «уповільнити цей вид злочинності».
Місцева поліція закликає місцевих жителів повідомляти про продаж підроблених товарів і благає їх припинити купувати ці товари. Кожна покупка, за їхніми словами, підживлює чорний ринок і шкодить соціальній та економічній структурі Марбельї, завдаючи шкоди як брендам, так і законним покупцям, а також сприяючи ухиленню від сплати податків.
В Малазі національна поліція Іспанії досягла значного прогресу в боротьбі зі злочинністю, виявивши оптові магазини, що продають контрафактні товари, в промисловому парку Гвадалхорсе. Вони здійснили 49 арештів. Загалом поліція провела 31 перевірку на сусідніх промислових об’єктах, утилізувавши понад 24 000 товарів і знайшовши понад 380 тисяч євро готівкою та іншою іноземною валютою.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
