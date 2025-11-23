Країни світу з найсуворішими перевірками в аеропортах Сьогодні 20:20 — Світ

Досвід проходження перевірки на безпеку в аеропорту може суттєво зіпсувати враження від подорожі — іноді це навіть призводить до того, що туристи пропускають свій рейс.

Користувачі платформи Reddit з власного досвіду розповіли, в яких країнах вони стикалися з найсуворішими перевірками в аеропортах.

Так, користувач із ніком SessionGloomy, який розпочав обговорення, розповів, що найгірший контроль йому доводилося проходити в Китаї.

«Мені здається, що там усе задумано під суворий контроль, із цими кімнатами безпеки, де потрібно швидко проходити перевірки. Крім того, це єдине місце, де я бачив ручний огляд. І камери СКРІЗЬ», — написав він.

Тим часом більшість користувачів в обговоренні зійшлися на думці, що найсуворіші перевірки мандрівникам доводиться проходити в аеропортах Ізраїлю.

«Безпека аеропортів інших згаданих країн навіть близько не зрівняється з безпекою аеропортів Ізраїлю. Ізраїль, мабуть, унікальний тим, що на рейсах, які прибувають до Ізраїлю, проводяться додаткові перевірки. А коли ви залишаєте Ізраїль, перевірка безпеки починається ще до того, як ви прибуваєте в термінал аеропорту», — написав користувач echocharlieone.

Зі свого боку користувач LazyBoyD поскаржився, що запізнився на свій рейс з Ізраїлю навіть незважаючи на те, що він прибув в аеропорт за три години до вильоту.

Користувач orange2416 поділився сумним досвідом подорожі через аеропорт колумбійської столиці Боготи.

«У Боготі, Колумбія, було досить страшно. Під час посадки в літак усіх, хто був у „тунелі“, зупинили. Сумки посередині підлоги, чоловіки біля однієї стіни, жінки біля іншої, обличчям до стіни, руки підняті, притулені до неї. Собаки прибігли й обнюхали сумки, а потім нас. Поліцейські в бронежилетах обшукали всіх, перш ніж нам дозволили сісти в літак. Дуже страшно», — написав він.

Утім, інші користувачі зазначили, що це скоріше окремий випадок — імовірно, у поліції була наводка, нібито на цьому рейсі могли перевозити заборонені речовини.

Крім того, туристи зазначили, що аеропорти Індії відомі суворими вимогами до електроніки, яку перевозять пасажири.

«Ніхто не був в Індії? Це єдині аеропорти, де мені доводилося витягувати буквально всю електроніку з сумок — кожен дріт, електричну зубну щітку, бритву, електронну книгу. Єдине місце у світі, де я завис на 20 хвилин на огляді, тому що постійно забував, куди я поклав усі свої електроприлади», — згадав користувач RealFire7.

Також туристи відзначили суворі перевірки в аеропорту Галапагоса.

