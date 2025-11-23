0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни світу з найсуворішими перевірками в аеропортах

Світ
244
Країни світу з найсуворішими перевірками в аеропортах
Країни світу з найсуворішими перевірками в аеропортах
Досвід проходження перевірки на безпеку в аеропорту може суттєво зіпсувати враження від подорожі — іноді це навіть призводить до того, що туристи пропускають свій рейс.
Користувачі платформи Reddit з власного досвіду розповіли, в яких країнах вони стикалися з найсуворішими перевірками в аеропортах.
Так, користувач із ніком SessionGloomy, який розпочав обговорення, розповів, що найгірший контроль йому доводилося проходити в Китаї.
«Мені здається, що там усе задумано під суворий контроль, із цими кімнатами безпеки, де потрібно швидко проходити перевірки. Крім того, це єдине місце, де я бачив ручний огляд. І камери СКРІЗЬ», — написав він.
Тим часом більшість користувачів в обговоренні зійшлися на думці, що найсуворіші перевірки мандрівникам доводиться проходити в аеропортах Ізраїлю.
«Безпека аеропортів інших згаданих країн навіть близько не зрівняється з безпекою аеропортів Ізраїлю. Ізраїль, мабуть, унікальний тим, що на рейсах, які прибувають до Ізраїлю, проводяться додаткові перевірки. А коли ви залишаєте Ізраїль, перевірка безпеки починається ще до того, як ви прибуваєте в термінал аеропорту», — написав користувач echocharlieone.
Зі свого боку користувач LazyBoyD поскаржився, що запізнився на свій рейс з Ізраїлю навіть незважаючи на те, що він прибув в аеропорт за три години до вильоту.
Користувач orange2416 поділився сумним досвідом подорожі через аеропорт колумбійської столиці Боготи.
«У Боготі, Колумбія, було досить страшно. Під час посадки в літак усіх, хто був у „тунелі“, зупинили. Сумки посередині підлоги, чоловіки біля однієї стіни, жінки біля іншої, обличчям до стіни, руки підняті, притулені до неї. Собаки прибігли й обнюхали сумки, а потім нас. Поліцейські в бронежилетах обшукали всіх, перш ніж нам дозволили сісти в літак. Дуже страшно», — написав він.
Утім, інші користувачі зазначили, що це скоріше окремий випадок — імовірно, у поліції була наводка, нібито на цьому рейсі могли перевозити заборонені речовини.
Крім того, туристи зазначили, що аеропорти Індії відомі суворими вимогами до електроніки, яку перевозять пасажири.
«Ніхто не був в Індії? Це єдині аеропорти, де мені доводилося витягувати буквально всю електроніку з сумок — кожен дріт, електричну зубну щітку, бритву, електронну книгу. Єдине місце у світі, де я завис на 20 хвилин на огляді, тому що постійно забував, куди я поклав усі свої електроприлади», — згадав користувач RealFire7.
Також туристи відзначили суворі перевірки в аеропорту Галапагоса.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems