ТОП-5 міст із найвищою якістю життя у Європі
У 2023 році Європейська комісія провела масштабне дослідження рівня задоволеності життям у містах Європи.
В опитуванні взяли участь 71 153 респонденти з 83 міст ЄС, Великої Британії та Туреччини — на основі цих даних сформували рейтинг локацій, де люди почуваються найкомфортніше та найбезпечніше.
Що показує рейтинг
Цей рейтинг відображає не лише загальне відчуття щастя, а й реальні умови повсякденного життя:
- доступність послуг,
- рівень безпеки,
- якість громадського простору,
- рівень довіри всередині локальних спільнот.
Такий аналіз може стати корисною підказкою для тих, хто розглядає переїзд або планує тимчасове проживання за кордоном.
1. Гданськ (Польща)
У Гданську 95% мешканців задоволені життям, що робить його одним із найкомфортніших міст Європи. Місто має потужну історичну спадщину та один із ключових портів Балтійського моря.
Гданськ також вважається дружнім до іммігрантів: розвинена інфраструктура, стабільний ринок праці та європейський стандарт безпеки роблять його популярним місцем для тих, хто розглядає переїзд до Польщі.
2. Лейпциг (Німеччина)
У Лейпцигу рівень задоволеності життям також становить близько 95%.
Місто є привабливим для молодих спеціалістів і сімей з дітьми завдяки балансу між активним міським ритмом та спокійними житловими районами. Особливо високо оцінили мешканці якість повітря: 83% респондентів заявили, що вона їх повністю влаштовує — показник, який важливо враховувати тим, хто планує довгострокове проживання.
3. Копенгаген (Данія)
Копенгаген входить у трійку лідерів: 96% опитаних щасливі жити в цьому місті.
Данська столиця відома високим рівнем безпеки, розвиненим велотранспортом, екологічними програмами та стабільною економікою. Єдиним викликом мешканці називають доступне житло: знайти квартиру чи кімнату за помірною ціною тут дійсно складно.
4. Гронінген (Нідерланди)
Гронінген продемонстрував один із найвищих рівнів задоволеності — понад 96% жителів.
Місто вирізняється безпекою та комфортом для іммігрантів і представників ЛГБТК+ спільноти, а також великою кількістю громадських і зелених просторів.
Унікальною є й висока довіра серед мешканців: 86% опитаних вважають, що більшості людей у місті можна довіряти, а також почуваються безпечно, гуляючи наодинці вночі. Такий рівень довіри — рідкість навіть для розвинених міст Європи.
5. Цюрих (Швейцарія)
Абсолютним лідером рейтингу став Цюрих, де 97% мешканців задоволені життям.
Швейцарське місто демонструє високі результати за всіма ключовими показниками: якість транспорту, рівень медичної допомоги, чисте повітря, стабільний ринок праці, фінансова забезпеченість населення.
Також Цюрих назвали найкращим містом для представників ЛГБТК+ та людей літнього віку. Єдиним мінусом, за словами респондентів, є доступність житла: лише 11% погодилися, що знайти хороший варіант за прийнятною ціною можливо.
Раніше ми також повідомляли, що у 2025 році Канада знову стала найпопулярнішим напрямком для тих, хто планує переїзд в іншу країну.
