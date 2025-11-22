ТОП-5 міст із найвищою якістю життя у Європі Вчора 21:04 — Світ

ТОП-5 міст із найвищою якістю життя у Європі

У 2023 році Європейська комісія провела масштабне дослідження рівня задоволеності життям у містах Європи.

В опитуванні взяли участь 71 153 респонденти з 83 міст ЄС, Великої Британії та Туреччини — на основі цих даних сформували рейтинг локацій, де люди почуваються найкомфортніше та найбезпечніше.

Що показує рейтинг

Цей рейтинг відображає не лише загальне відчуття щастя, а й реальні умови повсякденного життя:

доступність послуг,

рівень безпеки,

якість громадського простору,

рівень довіри всередині локальних спільнот.

Такий аналіз може стати корисною підказкою для тих, хто розглядає переїзд або планує тимчасове проживання за кордоном.

1. Гданськ (Польща)

У Гданську 95% мешканців задоволені життям, що робить його одним із найкомфортніших міст Європи. Місто має потужну історичну спадщину та один із ключових портів Балтійського моря.

Гданськ також вважається дружнім до іммігрантів: розвинена інфраструктура, стабільний ринок праці та європейський стандарт безпеки роблять його популярним місцем для тих, хто розглядає переїзд до Польщі.

2. Лейпциг (Німеччина)

У Лейпцигу рівень задоволеності життям також становить близько 95%.

Місто є привабливим для молодих спеціалістів і сімей з дітьми завдяки балансу між активним міським ритмом та спокійними житловими районами. Особливо високо оцінили мешканці якість повітря: 83% респондентів заявили, що вона їх повністю влаштовує — показник, який важливо враховувати тим, хто планує довгострокове проживання.

3. Копенгаген (Данія)

Копенгаген входить у трійку лідерів: 96% опитаних щасливі жити в цьому місті.

Данська столиця відома високим рівнем безпеки, розвиненим велотранспортом, екологічними програмами та стабільною економікою. Єдиним викликом мешканці називають доступне житло: знайти квартиру чи кімнату за помірною ціною тут дійсно складно.

4. Гронінген (Нідерланди)

Гронінген продемонстрував один із найвищих рівнів задоволеності — понад 96% жителів.

Місто вирізняється безпекою та комфортом для іммігрантів і представників ЛГБТК+ спільноти, а також великою кількістю громадських і зелених просторів.

Унікальною є й висока довіра серед мешканців: 86% опитаних вважають, що більшості людей у місті можна довіряти, а також почуваються безпечно, гуляючи наодинці вночі. Такий рівень довіри — рідкість навіть для розвинених міст Європи.

5. Цюрих (Швейцарія)

Абсолютним лідером рейтингу став Цюрих, де 97% мешканців задоволені життям.

Швейцарське місто демонструє високі результати за всіма ключовими показниками: якість транспорту, рівень медичної допомоги, чисте повітря, стабільний ринок праці, фінансова забезпеченість населення.

Також Цюрих назвали найкращим містом для представників ЛГБТК+ та людей літнього віку. Єдиним мінусом, за словами респондентів, є доступність житла: лише 11% погодилися, що знайти хороший варіант за прийнятною ціною можливо.

Раніше ми також повідомляли , що у 2025 році Канада знову стала найпопулярнішим напрямком для тих, хто планує переїзд в іншу країну.

