Що дають цифрові кочівники локальним економікам: які проблеми

Цифрові кочівники мають двоякий вплив на країни, які приймають. З одного боку, вони стимулюють локальний бізнес: витрачають гроші на оренду, харчування, транспорт, дозвілля, підтримуючи ресторани, кафе, магазини та місцеві сервіси.
Про це ми пишемо у статті: Де вигідніше працювати цифровим кочівникам
Як кочівники змінюють локальні економіки
Кочівники впливають на розвиток туризму та інфраструктури. Вони подовжують туристичний сезон, оскільки приїжджають не лише влітку, і стимулюють попит на якісний інтернет, коворкінги та сучасне житло.
Їх присутність впливає на розвиток ІТ-сфери. Зокрема, підвищує загальний технологічний рівень, залучаючи міжнародні ІТ-конференції, стартапи та інвестиції, сприяє обміну знаннями.
Кочівники також підвищують податкові надходження. Спеціальні візи зобов’язують їх сплачувати податки, хоч і пільгові, що є додатковим доходом для бюджету країни.

Проблеми

Найгострішою проблемою, яку створюють номади, є житлова криза. Так, високоплатоспроможні кочівники підвищують попит на оренду, особливо в популярних районах. Це призводить до зростання цін на житло і робить його недоступним для місцевих жителів із середнім доходом.
Також у невеликих містах приплив іноземців може створювати додаткове навантаження на інфраструктуру — комунальні послуги, транспорт і медичну систему.
Раніше ми писали, що провідними напрямками для віддалених працівників у Європі стали Нідерланди, Норвегія та Естонія, які пропонують стабільну інфраструктуру та сприятливу візову політику. Дев’ять із десяти найкращих європейських напрямків для цифрових кочівників розташовані саме у Європі.
Іспанія отримала перше місце за візовими пільгами: термін дії візи складає один рік і може бути продовжений до трьох років. Країна також посіла третє місце за рівнем технологій та інновацій.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
