Що дають цифрові кочівники локальним економікам: які проблеми

Цифрові кочівники мають двоякий вплив на країни, які приймають. З одного боку, вони стимулюють локальний бізнес: витрачають гроші на оренду, харчування, транспорт, дозвілля, підтримуючи ресторани, кафе, магазини та місцеві сервіси.
Як кочівники змінюють локальні економіки
Кочівники впливають на розвиток туризму та інфраструктури. Вони подовжують туристичний сезон, оскільки приїжджають не лише влітку, і стимулюють попит на якісний інтернет, коворкінги та сучасне житло.
Їх присутність впливає на розвиток ІТ-сфери. Зокрема, підвищує загальний технологічний рівень, залучаючи міжнародні ІТ-конференції, стартапи та інвестиції, сприяє обміну знаннями.
Кочівники також підвищують податкові надходження. Спеціальні візи зобов’язують їх сплачувати податки, хоч і пільгові, що є додатковим доходом для бюджету країни.
Проблеми
Найгострішою проблемою, яку створюють номади, є житлова криза. Так, високоплатоспроможні кочівники підвищують попит на оренду, особливо в популярних районах. Це призводить до зростання цін на житло і робить його недоступним для місцевих жителів із середнім доходом.
Також у невеликих містах приплив іноземців може створювати додаткове навантаження на інфраструктуру — комунальні послуги, транспорт і медичну систему.
Раніше ми писали, що провідними напрямками для віддалених працівників у Європі стали Нідерланди, Норвегія та Естонія, які пропонують стабільну інфраструктуру та сприятливу візову політику. Дев’ять із десяти найкращих європейських напрямків для цифрових кочівників розташовані саме у Європі.
Іспанія отримала перше місце за візовими пільгами: термін дії візи складає один рік і може бути продовжений до трьох років. Країна також посіла третє місце за рівнем технологій та інновацій.
