Китай підтвердив готовність поглиблювати співпрацю з росією попри санкції
Прем’єр КНР Лі Цян, під час зустрічі 18 листопада в москві з головою російського уряду Михайлом Мішустіним, заявив, що готовий надалі розвивати партнерство з росією.
Про це повідомляється у заяві китайського МЗС.
«Китай готовий співпрацювати з росією, продовжувати зміцнювати комунікацію і координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн», — повідомив Лі Цян.
За його словами, Китай зацікавлений у розширенні співпраці з рф у сферах інвестицій, енергетики, сільського господарства та інших галузях. Крім того, Лі Цян закликав росію наростити поставки своєї сільськогосподарської продукції та продовольства на китайський ринок.
У свою чергу Михайло Мішустін відзначив, що стратегічне партнерство між росією та Китаєм «знаходиться на безпрецедентно високому рівні».
Він також пообіцяв створити сприятливе бізнес-середовище для китайських інвесторів у рф та підкреслив, що москва продовжить сприяти «регіональному та глобальному миру, розвитку і процвітанню».
