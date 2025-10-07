Як Китай розпочав «тіньову війну» проти ЄС — Bloomberg
Останнім часом Європа стикається з посиленням гібридної війни з боку росії, до якої поступово приєднується і Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg.
Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою гібридною війною росії.
Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.
На думку експертів Bloomberg, втручання Китаю в справи Європи є не таким агресивним, як з боку рф. Але китайські кораблі все ж були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Окрім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.
Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.
Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої Європи.
