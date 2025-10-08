Україна планує збільшити імпорт газу приблизно на 30% 08.10.2025, 00:49 — Енергетика

Україна планує збільшити імпорт газу приблизно на 30%

Україна веде з міжнародними партнерами переговори про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у коментарі журналістам, пишуть « РБК-Україна » та « Укрінформ ».

«Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту», — сказала Гринчук.

Світлана Гринчук зазначила, що збільшення імпорту газу вона обговорила 7 жовтня з представниками G7 і зараз ведеться робота щодо збільшення раніше наданого кредиту на 500 мільйонів доларів від ЄБРР та гранту від Європейського інвестиційного банку на 300 мільйонів євро.

Читайте також Нафтогаз цьогоріч імпортує 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США

«Ми обговорили й можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу», — повідомила Гринчук.

Міністерка додала, що імпортувати газ планують переважно в жовтні-грудні, але йдеться і про імпорт в інші місяці опалювального сезону.

Крім того, Гринчук обговорила із партнерами надання енергетикам гуманітарної допомоги у вигляді обладнання для ремонтів, зокрема для відновлення електромереж у прифронтових областях.

Обстріли енергетики

З початком холодів в Україні війська рф посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України. НАК «Нафтогаз» повідомила, що атака по її об’єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об’єктах окупанти тоді випустили 35 ракет.

Удень 4 жовтня росіяни відкрили вогонь по Шосткинській громаді на Сумщині, атакувавши залізничний вокзал.

У ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударами були й енергетичні об’єкти.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.