Україна планує збільшити імпорт газу приблизно на 30%

Енергетика
13
Україна веде з міжнародними партнерами переговори про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.
Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у коментарі журналістам, пишуть «РБК-Україна» та «Укрінформ».
«Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту», — сказала Гринчук.
Світлана Гринчук зазначила, що збільшення імпорту газу вона обговорила 7 жовтня з представниками G7 і зараз ведеться робота щодо збільшення раніше наданого кредиту на 500 мільйонів доларів від ЄБРР та гранту від Європейського інвестиційного банку на 300 мільйонів євро.
«Ми обговорили й можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу», — повідомила Гринчук.
Міністерка додала, що імпортувати газ планують переважно в жовтні-грудні, але йдеться і про імпорт в інші місяці опалювального сезону.
Крім того, Гринчук обговорила із партнерами надання енергетикам гуманітарної допомоги у вигляді обладнання для ремонтів, зокрема для відновлення електромереж у прифронтових областях.

Обстріли енергетики

З початком холодів в Україні війська рф посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України. НАК «Нафтогаз» повідомила, що атака по її об’єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об’єктах окупанти тоді випустили 35 ракет.
Удень 4 жовтня росіяни відкрили вогонь по Шосткинській громаді на Сумщині, атакувавши залізничний вокзал.
У ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударами були й енергетичні об’єкти.
За матеріалами:
hromadske
