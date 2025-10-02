0 800 307 555
Нафтогаз цьогоріч імпортує 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США

До кінця 2025 року загальний обсяг американського скрапленого газу, що надійде до України, становитиме 500 млн кубометрів.
Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький під час брифінгу.
«У цьому сезоні Група Нафтогаз привезе близько 500 млн кубометрів LNG зі США. Це ми робимо завдяки швидкій реакції та допомозі польського енергетичного концерну Orlen, який має довгостроковий контракт на постачання LNG до Європи», — сказав Корецький.
За його словами, із цього обсягу понад 400 млн кубометрів газу уже прибули до України. Решта обсягу перебуває у процесі доставки.
«Це всього 8% від цьогорічного імпорту, але у рази більше, ніж раніше. І ми точно збираємося продовжити цей напрямок роботи і плануємо укладати прямі контракти з американськими компаніями», — додав очільник Нафтогазу.
Також Група Нафтогаз виконала план із накопичення газу до початку опалювального сезону на 95−97%.
«В рамках плану, затвердженого Кабінетом міністрів, ми виконали вже завдання на 95−97%», — сказав Корецький.
Він зауважив, що накопичення «блакитного палива» триває за планом.
«Я маю стриманий оптимізм щодо того, що ми виконаємо задачу уряду», — додав Корецький.
За матеріалами:
Укрінформ
