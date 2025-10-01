0 800 307 555
Ситуація на Запорізькій АЕС: МАГАТЕ і ЄС виступили із заявами

Енергетика
Ситуація на Запорізькій АЕС: МАГАТЕ і ЄС виступили із заявами
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство веде переговори з обома сторонами конфлікту, щоб якомога швидше відновити зовнішнє енергопостачання станції.
На сьогодні ЗАЕС працює виключно на аварійних дизельних генераторах, які підтримують охолодження шести зупинених реакторів та забезпечують виконання критично важливих функцій ядерної безпеки.
У ЄС наголосили, що минулого тижня станція втратила підключення до останнього зовнішнього джерела електропостачання, що стало вже десятим відключенням з початку повномасштабної війни росії проти України.
Це найтриваліше і найсерйозніше відключення, оскільки бойові дії перешкоджають ремонту та повторному підключенню ліній електропередачі.
«Ми закликаємо росію негайно припинити всі військові операції довкола станції та вивести війська, техніку і несанкціонований персонал. Повернення ЗАЕС під повний контроль української влади є єдиним тривалим рішенням, яке мінімізує ризик ядерної катастрофи з глобальними наслідками», — заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.
Раніше 69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Про це повідомило Міненергетики. Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.
За матеріалами:
Finance.ua
