Вересневе падіння цін є природним явищем для енергоринку

У вересні цього року ціни на електроенергію в Україні впали, і це не стало несподіванкою для ринку.

Про це заявив голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков.

«А що стосується серпень-вересень, то це абсолютно природне явище для роботи енергоринку. Якщо влітку високі температури, споживання було дуже високе, а у нас було літо спекотне, в цілому, то в цей період, після літа, початок осені, серпень-вересень, температури впали, але вони ще не тривали, і тому споживання зменшилось», — пояснив експерт.

Він наголосив, що вересневий спад — це звичайний сезонний ефект після літнього піку споживання, а також наслідок високої генерації, зокрема сонячної.

«Це природно. Не треба звертати то на металургів, на промисловість, що ціна висока, а ціна стала низька. Тепер трейдери кажуть, ой низька ціна, караул і так далі. Для ринкової економіки це абсолютно можливо», — підкреслив Плачков.

Нагадаємо, за словами експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, ключовими чинниками падіння ціни на ринку електроенергії стали поєднання кількох факторів: вихід з ремонтів атомних блоків, сезонне зниження попиту та зростання генерації з відновлюваних джерел.

