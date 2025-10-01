0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вересневе падіння цін є природним явищем для енергоринку

Енергетика
23
У вересні цього року ціни на електроенергію в Україні впали, і це не стало несподіванкою для ринку.
Про це заявив голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков.
«А що стосується серпень-вересень, то це абсолютно природне явище для роботи енергоринку. Якщо влітку високі температури, споживання було дуже високе, а у нас було літо спекотне, в цілому, то в цей період, після літа, початок осені, серпень-вересень, температури впали, але вони ще не тривали, і тому споживання зменшилось», — пояснив експерт.
Він наголосив, що вересневий спад — це звичайний сезонний ефект після літнього піку споживання, а також наслідок високої генерації, зокрема сонячної.
«Це природно. Не треба звертати то на металургів, на промисловість, що ціна висока, а ціна стала низька. Тепер трейдери кажуть, ой низька ціна, караул і так далі. Для ринкової економіки це абсолютно можливо», — підкреслив Плачков.
Нагадаємо, за словами експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, ключовими чинниками падіння ціни на ринку електроенергії стали поєднання кількох факторів: вихід з ремонтів атомних блоків, сезонне зниження попиту та зростання генерації з відновлюваних джерел.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems