В МАГАТЕ повідомили, чи всі українські енергоблоки на АЕС відновили свою потужність Сьогодні 10:36 — Енергетика

Українські атомні електростанції, які перебувають під контролем Києва — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — повністю відновили потужність після російських атак на енергетику.

Про це повідомляє в заяві Міжнародне агентство з контролю атомної енергії (МАГАТЕ).

У заяві МАГАТЕ зазначено, що усі енергоблоки на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС знову працюють на повну потужність. Виробництво електроенергії на станціях значною мірою відновилося після російських атак на енергетику.

«Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Окрім того, всі високовольтні лінії електропередачі, які було втрачено під час атак, відновили», — повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Після кількох тривалих атак рф на українську енергетику МАГАТЕ відправить місію, яка огляне кілька критично важливих для роботи АЕС підстанцій. Пошкодження цих станцій може серйозно вплинути на роботу АЕС та ядерну безпеку. Це буде вже шоста подібна місія Агентства.

