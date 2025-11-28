0 800 307 555
Санкції скоротили експорт російської нафти на 15−20% — ОП

Енергетика
26
Експорт російської нафти зменшився вже на 15−20% завдяки санкціям.
Про це заявив радник — уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час зустрічі з делегаціями Сполучених Штатів Америки та Данії.
Під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном обговорили вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї.
За словами Владислава Власюка, завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в рф до кінця року зменшиться на 5%, а експорт уже знизився на 15−20%. Крім того, збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах росії.
Спільна робота над наступним пакетом санкцій Євросоюзу була однією з ключових тем під час зустрічі з директором з питань економічної безпеки МЗС Данії Міхаелем Лунном Єппесеном, санкційним координатором Данії Саймоном Фастерк’єром К’єльдсеном та Послом Данії в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном.
Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції.
