В Україні спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла

Енергетика
47
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила умови виробництва електричної та теплової енергії.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Зазначається, що 25 листопада 2025 року комісія ухвалила постанову «Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану». Вона спрямована на спрощення умов для розвитку виробництва електро- та теплової енергії в умовах воєнного стану.
«НКРЕКП продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Виробництво теплової енергії без ліцензії

Тепер виробництво теплової енергії на когенераційних установках не підлягає ліцензуванню, якщо енергія продається теплопостачальній організації за спеціально визначеною ціною. Ця ціна не перевищує 50% одноставкового тарифу або 50% умовно-змінної частини двоставкового тарифу для населення.
Суб’єкт господарювання має лише повідомити Міністерство розвитку громад та територій, НКРЕКП та орган місцевого самоврядування про початок діяльності протягом трьох робочих днів.

Менше документів для ліцензії

Зменшується кількість документів, необхідних для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії.

Підтвердження готовності об’єктів

Підтвердження готовності до експлуатації газопоршневих та газотурбінних установок, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше, спрощене. Тепер достатньо надати копію протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 року № 1320.
За матеріалами:
Finance.ua
